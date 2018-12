Publikrekordet, liket som lever och raset – här är allsvenska svepet: "Bedrövligt försvarsspel"

Alla slår alla i allsvenskan, sägs det. Men ingen kan slå Åby/Tjureda. Smålänningarnas segertåg bara fortsätter och i helgen bortabesegrades Örebro med 5–3. Filip Bringe tvåmålsskytt (såklart) och med ett par matcher till godo på majoriteten av konkurrenterna så kan faktiskt Åby/Tjureda snart rycka i tabelltoppen.

Ett annat lag som fortsätter att vinna är AIK. Efter en svajig start har ett storsatsande "Gnaget" kommit igång på allvar, 4–1 segern mot Rättvik innebar fjärde raka matchen utan förlust. Stockholmslaget smyger med och har tätkänning trots mittenplaceringen i den oerhört jämna tabellen.

Kalix fick stopp på en jobbig svit med fyra segerlösa matcher och när man äntligen lyckades vinna igen var det på ett riktigt imponerande vis. 6–3 hemma mot seriefavoriten Ljusdal var ett starkt sätt att studsa tillbaka på. Jimmy Berglund gjorde mål, skadade sig och kom tillbaka och satte ett mål till.

I klippet nedan: Höjdpunkterna från #lördagsmatchen Kalix–Ljusdal

Från veckan som gått konstaterar vi också ett säsongsbästa vad gäller publiksiffror. 522 åskådare såg Lidköpings AIK spela 5–5 mot Gripen Trollhättan och det var faktiskt blott andra gången för säsongen som en publiksiffra i allsvenskan översteg 500 (den första var Boltic–Tranås med 503 åskådare).

*****

VECKANS SUCCÉ

Krisigt och ett utsatt läge som tabelljumbo. Då plockade Västanfors in fyra förstärkningar från AIK, för att spetsa och bredda en tunn trupp. Det gav ingen omedelbar effekt förrförra helgen – men nu lyckades laget slutligen ta säsongens första tvåpoängare.

5–4 blev resultatet mot Katrineholm men det höll på att sluta illa när en 4–0-ledning var på väg att gå förlorad. Katrineholm åt sig in i matchen och när gästerna tryckte på var det stundtals vild kalabalik framför Adam Johansson i hemmakassen. Men Västanfors höll undan. Liket lever, om uttrycket tillåts.

Nyförvärven då? Jodå, Christoffer Bridholm blev tvåmålsskytt och Lukas Tidetorp stod för en assist. Till och med lagkaptenen Robin Rebermark, som sågade sitt eget lag så brutalt under säsongsupptakten, börjar nu bli optimistisk.

– Alla ger 100 procent och går in i alla situationer, det är det som är den stora skillnaden nu mot då. Plus att vi fått in fyra stycken, sade han efter matchen.

VECKANS FLOPP

Nej, att spela 5–5 mot Gripen är verkligen ingen flopp i sig. Men matchens fyra sista minuter vill nog Lidköpings AIK helst glömma.

När klockan tickade upp mot 89 minuter ledde ju LAIK med 5–3 inför en nöjd hemmapublik. Då kom raset – Tony Eklind reducerade till 4–5 med minuten kvar av ordinarie tid och när klockan visade 91.02 kom också Gripens kvittering.

– Vi spelade bedrövligt försvarsspel i slutet. Vi måste förstås kunna döda tid och stänga matchen när vi leder med 5–3 i slutminuterna, sade LAIK-tränaren Fredrik Sixtensson till nlt.se efter matchen.

Klart att det skulle ha blivit två poäng med det utgångsläget. Men Sixtensson kan i alla fall trösta sig med att LAIK i övrigt gör en väldigt stark säsong och faktiskt ligger tvåa i tabellen efter nio spelade matcher.

VECKANS MEST ÖVERRASKANDE

Veckans överraskning blir åt det mer negativa hållet. För det var väl ingen som trodde att Tillberga, efter den starten man fick på säsongen, skulle trilla ner i en sådan här avgrundsdjup svacka?

Sex raka förluster (två nya den gångna veckan) har gjort att man plötsligt förvandlats till ett bottenlag med endast två fler inspelade poäng än tabelljumbon Västanfors. Dessutom har Tillberga ett av seriens mest otäta försvar. Inte bra och två negativa trender som det unga laget behöver bryta omgående. Tuff bortamatch mot Kalix väntar dock härnäst.

VECKANS FRÅGA

Har AIK värvat klart? En hel vecka utan varken ut eller in i AIK:s spelartrupp. Är man nöjda i Solna nu eller vad är det frågan om? Det tisslas och tasslas fortfarande en del om att det kan komma att hända saker framöver men ingenting är klart ännu.

Vi avvaktar med spänning för att fortsätta följa turerna hos klubben som beter sig som vore det fortfarande silly-tider.

POÄNGLIGAN

1) Jonas Pettersson, Ljusdal, 27 poäng (24+3)

2) Johan Sundquist, Kalix, 22 poäng (16+6)

3) Filip Bringe, Åby/Tjureda, 19 poäng (17+2)

3) Linus Doktare, Katrineholm, 19 poäng (15+4)

5) Johan Karlsson, Lidköping, 18 poäng (11+7)

5) Rasmus Linder, Peace & Love, 18 poäng (3+15)

5) Anton Khrapenov, Kalix, 18 poäng (3+15)

TABELLEN

