Simon Åström om ÖSK:s satsning, arvet efter degraderigen och nya miljardavtalet: "Måste våga ta mer risk"

Det är en dåligt bevarad hemlighet att det kommer att bli kapprustning i allsvenskan 2019. Klubbarna kommer att satsa hårt för att säkra en plats i allsvenskan när det nya lukrativa tv-avtalet börjar gälla 2020. Avtalet med Discovery innebär att klubbarna kommer att dela på drygt en halv miljard om året. 75 procent av de ca 550 miljoner hamnar i de allsvenska klubbkassorna. Klubbarna i Superettan får nöja sig med att dela på en fjärdedel.

2019 är speciellt, då kommer absolut ingen att vilja åka ur

Aldrig har det varit så viktigt för ÖSK att hänga kvar i allsvenskan. Och klubbens vd Simon Åström menar att man är villig att riskera en del av sitt eget kapital, som när 2019 inleds kommer att vara runt tio miljoner kronor.

– I och med att det blir ett nytt TV-avtal med ökade intäkter 2020 så kommer säkert tänket hos många påverkas redan 2019. Det blir ett år då ingen, mer än vanligt, kommer att vilja åka ur eftersom man få går miste av en stor del av uppsidan av de nya tv-pengarna 2020, säger ÖSK Fotbolls vd Simon Åström.

– Jag tror att det är många klubbar som kommer att satsa mer än vad de skulle göra ett normalår och chansa lite, säger Simon Åström.

Det kan innebära att ÖSK kommer att öka lönekostnaderna och värva fler och dyrare spelare än ett vanligt år.

– Vi kollar som vanligt på vilka risker som vi är beredda att ta. Vi har de senaste åren byggt upp ett eget kapital som ger oss en ekonomisk stabilitet att vi, oaktat av 2020 års tv-pengar, hade velat investera mer pengar under året som kommer. Med tanke på det är vi beredda att satsa ännu lite mer. Vi kommer dock inte att göra det på ett sätt som riskerar klubbens framtid eller ekonomi, säger Simon Åström

En av de viktigaste aspekterna med att ha ett eget kapital är att vi ska våga ta en risk

Simon Åström avslöjar inte några summor men det har förekommit uppgifter om att klubbens grundinställning är att man inte vill riskera mer än halva klubbens eget kapital.

– En av de viktigaste aspekterna med att ha ett starkt eget kapital är att kunna öka risknivån och klara av att bära den risken under ett enskilt år, säger Simon Åström.

En av klubbens långsiktiga målsättningar är att öka den totala omsättningen och passera några av de andra klubbarna i allsvenskans mitt.

ÖSK tappade rejält i omsättning under 2017 då sponsorintäkterna föll i spåret efter det misslyckade samarbetet med Lagardère. 2018 innebär en ökning jämfört med föregående år.

– Om man tittar på ekonomisk omsättning kommer vi sannolikt ligga tia eller elva i allsvenskan 2018. Vi har ett mål där vi 2023 ska omsätta topp 6 i Sverige. Vi ökar omsättningen i år jämfört med förra året. Vi ökar i sponsorintäkter och spelarförsäljningar men minskar i publikintäkter, säger Simon Åström.

Simon Åström menar att tvångsdegraderingen till superettan 2004 har gjort att ÖSK har varit försiktig med satsningar sedan dess.

– Jag tror att tvångsdegraderingen har satt sig som ett ärr i klubben och också bidragit till en kultur som säger att man bör vara väldigt försiktig i sin ekonomi. Det finns som jag ser det både positiva och negativa sidor med det. Som företagsledare måste man vara ansvarsfullt försiktig, men man får inte vara överförsiktig. I alla bolag som ska utvecklas så måste man vara beredd att ta risk också, säger Simon Åström.

Han menar att tiden nu är mogen att satsa hårdare.

– Det kan låta fegt och passivt och negativt men att ha en gnutta av försiktighet är bra om man ska stå pall för konjunkturer eller om man exempelvis floppar sportsligt något år. Annars kan såna svängningar slå väldigt hårt och kan göra att de blir ett så dåligt ekonomiskt år att du inte har tillräckligt med kapital kvar att satsa nästa år, utan du måste bromsa istället. I ÖSK vet vi att om man inte har tillräcklig koll så riskerar man att åka ur, för det har hänt klubben tidigare. Men vi är nu i ett läge där vi inte får fastna i den försiktiga kulturen utan låta det bra av det finnas kvar men också inse att vi måste våga ta mer risk om vi ska ta de stegen som vi behöver framåt.

Händer inget drastiskt kommer vi att göra ett ekonomiskt resultat som är nära plus-minus-noll.

Hur ser årets bokslut ut?

– Vi har koll på vart det kommer att landa ungefär, och händer inget drastiskt kommer vi att göra ett ekonomiskt resultat som är nära plus-minus-noll. Vi har investerat i några nyförvärv och kontraktsförlängningar som går på årets resultat. Blir det någon ytterligare spelaraffär innan årsskiftet så kan det naturligtvis påverka resultatet. Säljer vi en spelare så kommer det förstås att innebära något positivt för resultatet och väljer vi att investera i en spelare där det är sign-on-summor inblandade så kommer det att belasta resultatet negativt för det här året.

►Fakta: Fotbollens tv-avtal

TV4-gruppen och C More äger sedan 1997 tv-rättigheterna till allsvenskan och superettan. Det pågående avtalet skrevs 2016 och gäller till och med 2019. Enligt boken "Allsvenskan enligt Lundh" är avtalet värt 230 miljoner kronor per år.

I fjol skrevs ett nytt tv-avtal för de sex åren mellan 2020 och 2025, som enligt Olof Lundhs uppgifter ger Svensk elitfotboll ca 550 miljoner kronor att fördela mellan de allsvenska klubbarna och superettanklubbarna det första året. Ersättningen stiger sedan årligen med fem miljoner till 570 miljoner kronor de tre sista åren.