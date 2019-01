Spansk spelare på plats med ÖSK i Dubai – ska provspela under lägret

Sent under söndagen anlände Örebro SK till Dubai där laget under tio dagar kommer ha läger som uppladdning inför den allsvenska säsongen. Sedan tidigare står det klart att provspelaren Jake Larsson följer med truppen till Dubai, och alltmer närmar sig ett allsvenskt kontrakt.

Utöver den ordinarie a-lagstruppen följer också 17-årige yttern Nadir Ayéva med laget till emiratet.

På måndagen stod dessutom klart att ytterligare en spelare finns med på lägret, och denna gång är det ett nytt ansikte. Detta meddelar klubben via sin hemsida. Den spanske mittfältaren Iu Ranera kommer under lägret att provspela för ÖSK.

Iu Ranera är 24 år och tillhör den spanska klubben UD Almería B, som är hemmahörande i den tredje högsta divisionen Segunda división B i Spanien.