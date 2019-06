Stene IF förbereder sig för stormatch mot ÖSK: "Har gjort ett kanonjobb för att det ska se propert ut"

Under måndagskvällen spelar ÖSK åttondelsfinal i distriktscupen, mot division 6-laget Stene IF.

Stene, som under ett gäng år inte hade något a-lag, startade upp verksamheten igen 2017. Man tog sig då direkt upp från division 7 till division 6, där man klarade sig kvar under den kommande säsongen. I år leder man division 6 efter nio spelade matcher, med sju segrar, en oavgjord och en förlust.

Drivande i att få igång a-lagsverksamheten igen var bland annat Malcolm Öholm. Han tog över som tränare 2017, och har under dagen haft mycket att stå i inför kvällens match.

– Vi har hållit på hela dagen och fixat med grejer, det är mycket att göra för oss. Hela laget var uppe igår och hjälpte till. Det ska trimmas buskar, det är lite högt gräs här och där som ska klippas. Kommunen har varit där också och fixat så att mattan är perfekt. Alla har gjort ett kanonjobb för att det ska propert ut till match, säger Öholm till NA.

Hur känns det personligen inför matchen?

– Det kommer mer och mer fjärilar i magen, men jag ska försöka hålla lugnet. Jag är en rätt energisk tränare, och jag blir nervös oavsett vilken match det är. Men jag ska försöka att se till så att det inte smittar av sig på dom andra.

Spelarna då, hur går snacket bland dom inför att möta ÖSK?

– Alla tycker det är jätteroligt att vi ska spela mot ett allsvenskt lag, det har pratats om det här ända sedan det blev klart att vi får möta ÖSK. Det är spända men positiva miner, det här ju en jättehändelse. Jag skulle säga att det är glada miner, och lite nervositet som vi inte ska visa något av i matchen.

I år har Öholm bott i Norge och har därmed varit med så mycket han kan, men några av spelarna har varit behjälpliga i att leda laget. Till sommaren flyttar han dock hem igen, och kommer att gå all in med Stene IF igen.

Under gårdagen kunde NA berätta att ÖSK-managern Axel Kjäll kommer att använda en till stor del a-betonad trupp för att få till en viss typ av karaktär på matchen.

– Den här matchen passar in ganska bra inför Helsingborg (i allsvenska återuppstarten på fredag) och vi brukar planera ett högbelastande fotbollspass fyra dagar före match och då blir det den här matchen mot Stene nu, sa Kjäll till NA under söndagen.

Malcolm Öholm framhåller att det är extra roligt att ÖSK kommer att ställa upp a-betonat.

– Just den biten kommer bli extremt roligt, det blir en upplevelse för alla, säger Öholm.

Hur ska ni ta er an matchen för att ge dom en fight?

– Vi ska försöka ligga rätt lågt, men inte för lågt. Då är det lätt att man får anfall på anfall på sig. Vi vill ändå försöka att spela något slags spel som vi brukar. Det är målet vi har, och inte kliva ut och ha alltför stor respekt.

Vad har du för dolda stjärnor i laget som ÖSK får se upp med?

– Alla i vårat lag är bra, men vissa är ju riktigt vassa. Vår forward Felix Möller var en av ÖSK:s större talanger tidigare, och han är farlig där uppe. Jag kan egentligen rabbla hela laget, men Hugo Oscarsson på innermitten har varit general länge. Och så vill jag lyfta fram lagkaptenen Filip Oskarsson, som var en av dom som var med och hjälpte till mycket med att starta upp a-laget igen.

Matchen mellan Stene IF och ÖSK spelas på Hagavallen i Kumla, med avspark kl 18.00.