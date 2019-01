STOR GUIDE: Betyg och kommentarer – allt du behöver veta om ÖSK:s silly season

KLARA IN

Fabio De Sousa (Örebro Syrianska)

Kommentar: Det är bara om man är frikostig som Fabio kan räknas som nyförvärv eftersom brassen kom in redan i sommarfönstret och debuterade i allsvenskan under hösten. Det är få spelare i hela allsvenskan som kan mäta sig med 23-åringen när det gäller rå styrka. Behöver slipa bort en del ovårdade tacklingar om det inte ska kosta kort och straffar. 2019 kommer visa om det blir en dröm- eller mardrömsvärvning.

Betyg: 3

Martin Broberg (Odd, Norge)

Kommentar: Det var smart av ÖSK att värva tillbaka Martin Broberg till laget efter utflykten till Norge. Den offensiva spelaren kan fylla många roller men skulle gynnas av att spelas in på en position. Vid 28 års ålder är han både utvecklingsbar och rutinerad. Gäller dock att han håller lågan brinnande och inte hanterar ÖSK som en reträttplats i karriären.

Betyg: 5

Adam Bark (ÖSK:s akademi)

Kommentar: Har tagit stora kliv på träningarna under hösten men fick inte göra sin allsvenska debut. Väger fortfarande lite lätt och är knappast ett allsvenskt alternativ som toppforward. Men kan utgöra ett hot som ytter.

Betyg: 3

Helmer Andersson (ÖSK:s akademi)

Kommentar: Har stora förväntningar på sina unga axlar i form av arvet från pappa Thomas som är en klubbikon men också Helmers egna meriter som lagkapten i pojklandslaget. Bör kunna skolas in i lugn och ro under 2019 eftersom han just nu är sjättealternativ som mittback. Är en av fyra unga mittbackar som ÖSK har att förädla. Fabio (23 år), Arvid Brorsson (19 år), Helmer Andersson (17 år) och Niklas Bergmark (16 år) kan mäta sig med vilken allsvensk klubb som helst när det gäller potential.

Betyg: 3

Daniel Björkman (BK Forward)

Kommentar: Flera klubbar var ute efter den vänsterfotade mittbacken som har varit en av de bästa spelarna på nivån under superettan i flera säsonger. Boll- och passningsskicklig men måste visa att han också kan ta för sig fysiskt på den högre nivån. Kan bli ett utropstecken i allsvenskan.

Betyg: 4

KLARA UT

Nahir Besara (kontraktsslut)

Kommentar: Var en av allsvenskans bästa spelare före VM-uppehållet. Fortsatte att producera poäng under hösten men var inte på samma nivå spelmässigt. Lämnar nu ett stort tomrum bakom sig som varken Johan Bertilsson eller Martin Broberg kommer att kunna fylla. ÖSK får istället försöka att lösa det på ett annat sätt och förändra sättet man spelar på där Broberg/Bertilsson kan bidra mer med ett hot i djupled.

Victor Sköld (kontraktsslut/Örgryte)

Kommentar: Victor Sköld blev aldrig den målskytt som han var tänkt att bli när han värvades från IFK Göteborg. Gjorde alltid sitt bästa men såg ut att vara på djupt vatten i allsvenskan. Skulle förmodligen fungera bättre i en rak 4-4-2-uppställning där han kan spela tillsammans med en annan utpräglad anfallare.

Kennedy Igboananike (Al-Hazm, Saudiarabien)

Kommentar: Igboananike gjorde 18 mål på 47 matcher i allsvenskan för ÖSK och höll därmed löftet om målgaranti. Hans betydelse för lagets resultat visas av att ÖSK bara har tagit tio av 36 poäng under två säsonger när Kennedy har varit avstängd eller skadad. Nigerianen fyller 30 år i februari och frågan är åt vilket håll karriären nu pekar.

Sebastian Ring (kontraktsslut/Grimsby Town, England)

Kommentar: Ring tröttnade på att vara en allt-i-allo-spelare som skulle komma in i laget och lösa olika roller. Klubben ville förlänga men kunde helt enkelt inte garantera honom en större roll i laget. Till slut var utgången given och Ring nobbade ett treårsavtal och lämnade klubben för Grimsby Town i league two i England. Ring funkade lika bra som mittback som wingback men främst är det modet i passningsspelet som ÖSK kommer att sakna.

Oliver Kåhed

Kommentar: Säffle-killen lyckades aldrig etablera sig i på A-lagsnivå, vare sig på träningar eller matcher. En ärligt och jobbande spelare som är välutbildad fotbollsmässigt. Får nu chansen i Karlstad BK att gå ner en nivå för att se om han kommer att kunna bli en startspelare på elitnivå.

UTGÅENDE KONTRAKT

Viktor Tranberg (lån från Nordsjälland)

Kommentar: Den unge dansken kom in på lån från Nordsjälland och ersatte Brendan Hines-Ike på ett bra sätt. Skulle förmodligen ha varit en permanent ÖSK-spelare om klubben hade haft råd. Men med en miljonklausul var det aldrig riktigt aktuellt för ÖSK att köpa loss 21-åringen från den danska klubben.

SILLY SEASON

Anton Kralj (kontraktslös/Malmö FF)

Kommentar: Var och provtränade hos ÖSK under december. Lovades en kontakt med klubben för fortsatt dialog. Den har uteblivit och Kralj säger sig själv vara på väg till en annan klubb.

Denni Avdic (kontraktslös/AIK)

Kommentar: Har länge varit nära ÖSK. Innan säsongen 2018 kunde Sporten vid ett flertal gånger rapportera om att ÖSK var i kontakt med Avdic och AIK om en utlåning. Det var nära både före säsongen, men även under. Ena gången sprack affären eftersom ÖSK tyckte prislappen var för hög, den andra gången för att AIK åkte på en skada som gjorde att klubben ville behålla Avdic i truppen. Nu har ÖSK:s sportchef Magnus Sköldmark bekräftat att det finns en dialog, med den numera kontraktslösa Avdic.

Astrit Ajdarevic (kontraktslös/AEK Aten)

Kommentar: Bröt sitt kontrakt med grekiska AEK Aten i slutet på november. Genast kom uppgifter om att IFK Göteborg var intresserade av att knyta till sig Astrit. Samma klubb som redan under sommaren ville ha mittfältaren. Nu har Djurgården bekräftat att klubben träffat Astrit. Flera supportrar i ÖSK-lägret har nästintill krävt att även ÖSK ska göra ett försök att värva tillbaka 28-åringen – en tredje gång. ÖSK har varit avvaktande i sina svar gällande intresset.

Viktor Prodell (kontraktslös/Elfsborg)

Kommentar: Kontraktet med Elfsborg har gått ut. Han ska därefter haft kontakt med ÖSK, enligt Sportens uppgifter. Magnus Sköldmark, sportchef i ÖSK, säger att han har koll vilka spelares kontrakt som går ut och att Prodell är en, citat: "bra kille".

Gabriel Somi (New England Revolution/USA)

Kommentar: ÖSK Saknar en vänsterback, Gabriel Somi är vänsterback och örebroare – men sitter på en lön i mångmiljonklassen i amerikanska MLS-laget New England Revolution. Agenten Abgar Barsom (den förre ÖSK-spelaren), är öppen med att Somi söker ny klubb och att ÖSK "anmält intresse". ÖSK är mer fåordiga om intresset.

Chisom Egbuchulam (Kontraktslös/Falkenberg)

Kommentar: Finns inget konkret som knyter honom till ÖSK. Lämnade Falkenberg efter att hans kontrakt gått ut och har uppgetts ha intresse från andra allsvenska klubbar. Har nämnts som en tänkbar ersättare om ÖSK inte får till en förlängning med Kennedy Igboananike.

Moshtagh Yaghoubi

Kommentar: Provtränade med ÖSK i slutet på oktober. Hade då tvingats bort från finska mästarna HJK efter att ha spelat en futsalmatch utan tillåtelse. Varit tyst kring honom sedan dess.

Oscar Jansson

Kommentar: Agenten Daniel Rönnberg avslöjade att Jansson hade ögonen på sig från klubbar i Belgien, Holland och England. Jansson var själv tillbakalutad och sa till Sporten att han inte brydde sig särskilt mycket innan det fanns ett förslag på bordet men att han skulle överväga att flytta om något intressant dök upp.

Filip Rogic

Kommentar: Blivit påstötningar efter den hyllade säsongen i ÖSK, utan att något specifikt intresse kunnat verifieras. Har varit diplomatisk i sina svar om vad som skulle kunna hända om chansen dök upp. Har ingen agent, kan ju vara värt att notera.