Toppvärvningen behövde bara 22 minuter för att hitta nätet: "Fin passning – bara att sätta dit den"

30-åringen, som har rötterna i Eskilstuna, har hunnit med en hel del i sin fotbollskarriär. Och var han än varit har det ramlat in en försvarlig mängd mål.

I det tidiga länsderbyt mot superettaklubben Degerfors gjorde Prodell sin första start i svartvit dress, och behövde 22 minuter för att hitta nätet.

Och det var verkligen ett vackert anfall.

Michael Almebäck hittade pigge vänstervingen Jake Larsson med en exakt smörpassning i djupled. Larsson tittade upp, spelade snett inåt bakåt, och där fanns målskytten som kunde raka in bollen med vänstern.

Som ny i klubben med höga förväntningar på just målskytte är det så klart skönt att få det gjort – det första målet?

– Absolut. Men det viktigaste var att jag kom in i matchen och spelet på ett bra sätt. Jag fick bra hjälp av alla i laget, och det funkade bra. Första halvlek är riktigt bra som helhet, tycker jag, säger Prodell, som inte tycks vara den som gärna vill framhålla sig själv.

Och just som han säger så var han delaktig i spelet framåt i många delar. Inte minst med att vinna närkamper mot mittbackar och ge skottlägen till medspelare.

– Det är en viktig del i mitt spel, att kunna hjälpa laget och medspelarna på det sättet. Att vara en uppspelspunkt, och inte bara en avslutare, säger han.

ÖSK dominerade första halvlek tämligen markant, men skapade kanske inte jättemånga riktigt heta lägen mot Ismail Diawaras kasse. Ett antal skott från halvdistans, men intentionerna var goda och bollinnehavet stort.

– Det funkade bra, vi spelar bra fotboll. Men det är klart att det finns en del detaljer att putsa på ytterligare.

Efter dryga halvtimmen byttes Viktor Prodell ut, mot unge Rodin Deprem. Ett byte som var bestämt på förhand.

– Jag har varit igång i sju-åtta pass bara, så det är därför. Det blev en lång semester efter säsongen med Elfborg (skratt). Det är inte jag som bestämt att jag inte ska spela mer, så du får fråga Jimmy (Högberg, fystränaren) om det där...

Det är av försiktighet, att du ska få komma igång i lagom takt?

– Ja, det är tanken. Det är ingen skada eller något sånt, det handlar om att låta kroppen komma igång utan att gå på några onödiga skador.

Om du själv fått bestämma hade du spelat mer?

– Haha, ja, absolut. Det är alltid kul att spela fotboll!

Du börjar komma igång nu i en ny klubb, ÖSK. Du har stora förväntningar på dig, men vilka är dina egna förväntningar?

– Nja, jag vet inte. Jag har kommit in i det bra, känner mig redan som hemma och alla killarna har varit jättesnälla. Så allt känns bra.

Du har haft för vana att göra mål på ÖSK här, så du hittar ju målen på Behrn arena?

– Ja, det har blivit några stycken, och jag hoppas ju att det ska fortsätta så. Jag trivs här, mattan är väldigt bra, tycker jag, och vi ÖSK spelar en fin och rolig fotboll. Det ska bli spännande.

Ser du dig mest som en target eller en djupledsforward?

– Både och, försöker jag vara. Annars blir man lättläst. Jag försöker vara med och trycka upp eller ner backlinjen och vara spelbar, men samtidigt också beredd att gå i djupet.

Tävlingssäsongen börjar nästa helg, då Gais kommer på besök i Svenska cupen.

Kommer du att spela mer då?

– Det vet jag inte, men jag hoppas det. Det är inte bara att gå in och kräva speltid, vi är flera som slåss om platserna. Det gäller att vara redo och pigg, och att visa det på träning i veckan.

Du är den rutinerade av anfallarna i truppen, alternativen är främst Isaac Boye och Rodin Deprem som inte har i närheten av din rutin. Känner du ett större ansvar på det sättet?

– Ja, det gör jag lite så klart. Men det är ge och ta hela tiden, och jag försöker hjälpa de yngre killarna med råd och så om de vill. Men det är ju också så att alla måste visa att de vill spela, det är en konkurrens om platserna. Och även om jag har mer erfarenhet så är de väldigt duktiga spelare, och de behöver inte att jag talar om vad de ska göra.

Andra halvleken var betydligt jämnare spelmässigt, då Degerfors flyttade fram sina positioner samtidigt som ÖSK blev lite långsammare och mindre exakt i passningsspelet.

Den fetaste chansen till 2–0 fick Deprem tidigt, framspelad av Filip Rogic. Men skottet i fritt läge blev en halvträff som Ismail Diawara kunde rädda.

Fakta

Örebro SK–Degerfors IF 1–0 (1–0)

Mål: 1–0 (22) Viktor Prodell (Jake Larsson)

Varningar, ÖSK: Arvid Brorsson, Michael Almebäck

ÖSK: Oscar Jansson (ut 45) – Albin Granlund, Michael Almebäck, Arvid Brorsson – Daniel Björnquist, Martin Lorentzson (ut 66), Nordin Gerzic (ut 85), Jake Larsson – Filip Rogic, Johan Bertilsson – Viktor Prodell (ut 35).

Ersättare: Mathias Karlsson (in 45), Nadir Ayéva, Rodin Deprem (in 35), Isaac Boye, Michael Omoh (in 66), Helmer Andersson, Adam Bark (in 85).

Degerfors: Ismael Diawara – Christoffer Wiktorsson, Oliver Ekroth, Daniel Janevski – Kevin Wright, Nikola Ladan, Joel Daniel Okon, Gustav Granath – Rasmus Alm, Marcus Astvald – Viktor Götesson.

Ersättare: Dario Miskic, Erik Björndahl, Alan Asaad, Oliver Nilsson, José Segura Bonilla, Emil Portén, Tufve Östlund.