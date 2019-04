Urban Hammar om de tuffa kraven på ÖSK och tabelläget: "Ska inte sitta och vara tacksam"

Urban Hammar är "doldisen" som är en av personerna som driver utvecklingen i svensk fotboll allra hårdast. Han är "technical director" och ansvarig för tränarutbildningen på Svenska fotbollförbundet. I den rollen har han utbildat 14 av 16 de nu aktiva allsvenska huvudtränare.

Till Örebro och ÖSK kom han som spelare i början av 1980-talet. Han har varit tränare för A-laget och nu sitter han i klubbens styrelse, som en garant för fotbollskunnandet. Ändå har han förblivit relativt okänd för många utanför den innersta fotbollskretsen i staden.

– Jag ligger väldigt lågt och har inget intresse av att synas. Jag har bara gått varvet runt och har haft alla roller i ÖSK, säger Urban Hammar när Sporten träffar honom på Wasakonditoriet när han är på besök i staden där han bor.

Den styrelse som Hammar sitter i tog i vintras beslutet att befordra Axel Kjäll från tränare till manager i ÖSK, samtidigt som sportchefen Magnus Sköldmark lämnade klubben.

Nu efter två omgångar skakar det för första gången sedan Axel Kjäll tog över som tränare efter Alexander Axén sommaren 2017. ÖSK är utan poäng och ligger sist i allsvenskan. Främst är det insatsen senast, 3–0-förlusten mot Djurgården, som chockade många ÖSK-supportrar och skapade en del oro för årets säsong.

Urban Hammar ler när jag repeterar tabelläget för honom.

– Jag blir inte uppskakad i första taget, säger han och skrattar.

– Man måste tåla lite förluster. Men det är klart att det ställer krav på spelare och ledare i klubben när man förlorar flera matcher i rad. Det är stressande men jag ser ingen trend som skulle kunna leda till att vi inte ska kunna vinna. Däremot ska man ha respekt för att varje match är ett litet helvete, säger han.

En av tränarna Urban Hammar har utbildat är just Axel Kjäll. Och det märks att förtroendet för den 37-årige managern är enormt hos Urban Hammar.

– Axel klarar av managerrollen och har alla egenskaper för att kunna vara ett språkrör för ÖSK elitfotboll. Han sammanfattar de värden som klubben vill stå för. Dessutom råkar han vara en toppkraft som tränare, säger Hammar.

Tycker du att örebroarna tar för givet att ÖSK ska ligga i allsvenskan?

– Det tycker jag definitivt. Vi som jobbar yrkesmässigt med det här vet hur svårt det är att vinna en enda match och hur nära det är att det blir såna här plattmatcher som det blev mot Djurgården.

Urban Hammar möter dagligen fotbollsfolk, både från Sverige och övriga världen. Han säger att respekten för ÖSK är stor ute i landet.

– Det ser man kanske inte när man bor här. ÖSK har spelat över 50 säsonger i den högsta serien i en mördande konkurrens i en sport där varje match är på liv och död, där man åker ur direkt, utan fallskärmar. Förlorar du tre matcher i rad så är det kris, säger han.

Vi överlever alltid och det är en enorm styrka

Han säger antalet "tre", men det känns inte som att han syftar på fredagens tidiga "ödesmatch" mot AFC Eskilstuna – som skulle kunna bli lagets tredje förlust i rad.

– Visst, vi har åkt ur ibland, det har jag själv varit med om. Men vi överlever alltid och det är en enorm styrka att ligga kvar med klubben på den här nivån.

Plötsligt rycker han till och minns den ursprungliga frågeställningen – om örebroarna ibland ställer lite för höga krav på det allsvenska laget.

– Jag tycker att det är rätt! Man ska vara krävande mot sitt hemmalag. Man ska inte sitta där på läktaren och vara tacksam om laget spelar halvbra. Vi måste vinna våra matcher och det är inget mer med det, säger Urban Hammar.

Det finns så många klubbar i världen som drömmer om att vara en sån mittenklubb

Men som mångårig ÖSK:are har han lärt sig att uppskatta att ligga där i mitten av tabellen.

– Jag har ett favorituttryck och det är "mid table obscurity" när man inte har kontakt med medaljerna, mer än någon höst i bland men det är samtidigt väldigt sällan det är riktig kris. Det krävs så oerhört mycket för att landa där i mitten och det finns så många klubbar i världen som drömmer om att vara en sån mittenklubb, säger han.

En lång karriär i elitfotbollen har gjort att han är van med kraven som ställs utifrån. Han ser dem till och med som en förutsättning för framgång. Eller i alla fall för fortsatt spel i allsvenskan för ÖSK.

– I Örebro är vi mest missnöjda med att ligga där i mitten men det är tur att vi är det, annars skulle vi förmodligen åka ur. Det gäller att vara lagom missnöjd. Vi i klubben är inte heller nöjda, vi måste bli bättre.

Det ska borga för att man pallar för såna här perioder

Just nu vilar de kraven tungt på managern Axel Kjälls axlar. Klubben har värvat flera spelare under vintern – lånet av Carlos Strandberg från Malmö FF var ÖSK:s nionde nyförvärv inför den här säsongen. Andra spelare, som Martin Broberg, Agon Mehmeti och Johan Bertilsson, som plockades in redan förra sommaren har mycket allsvensk rutin i bagaget.

– Vi har nu lutat oss på erfarenhet och har ett lag där vi, nästan hur vi än ställer upp, har många hundra allsvenska matcher. Det ska borga för att man pallar för såna här perioder, menar Urban Hammar.

En seger i Eskilstuna mot AFC skulle göra att läget ljusnar. Hittills lider många lag av poängbrist i allsvenskan och tre poäng på fredag kan mycket väl lyfta laget upp från sistaplatsen och över nedflyttningsstrecket.

Den klubben har ett större kapital på banken än alla andra klubbar har tillsammans.

Men en förlust skulle göra uppförsbacken brantare och nästa match, hemma mot AIK till ett ännu lite större helvete för alla i ÖSK.

– Det är stressande psykiskt att ligga sist i allsvenskan även om det bara är efter två omgångar. Men vinner vi nästa match samtidigt som Malmö inte vinner så är vi två poäng före dem. Och den klubben har ett större kapital på banken än alla andra klubbar har tillsammans.

Fakta:

Namn: Urban Hammar.

Ålder: 57 år.

Bor: Örebro.

Jobb: Riksinstruktör Svenska fotbollförbundet med inriktning Pro-utbildningen. Desstuom styrelseledamot i ÖSK Fotboll.

Tränarkarriär: Karlslunds IF 1988-91, Fjugesta IF, 1992-93, Arboga Södra 1994, Karlsunds IF 1995-96, KB Karlskoga 1997-99, ÖSK Tipselit 2001-2004, ÖSK assisterande 2005-2006, huvudtränare ÖSK hösten 2007, Gefle IF 2009-2010.