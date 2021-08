Allt är inte böndernas fel

Det sitter tydligen i ryggmärgen att utse bönder till syndabockar. ”Miljövännen” (i NA den 7 augusti) schabloniserar och kallar våra åkrar för ”hårt gödslade och besprutade”. Till det menar vederbörande att det är vatten från åkermarken som översvämmar samhällena och inte tvärt om.

Vår uppfattning är att under vegetationsperioden tar åkermarken åt sig den mesta nederbörden, som sedan sugs upp av växterna eller filtreras genom marken och ut till diken. Detta tar tid, medan asfalterade ytor i våra samhällen skickar ut 100procent av nederbörden i närmaste dike – på direkten…

Det är inte lätt att vara miljövän… Ett sätt är att stänga all miljöpåverkande verksamhet i Sverige och importera alla varor och förnödenheter som vi (även i samhällena) behöver. Det är i vår mening att stoppa huvudet i sanden – att tro att miljöpåverkan då har minskat, när den i stället har flyttats. Istället för att odling, tillverkning och produktion sker här under kontrollerade former låter vi någon annan, i ett annat land med annan lagstiftning driva verksamheten. Det är inte ansvarsfullt.

Även en miljövän äter mat – oftast minst tre gånger om dagen. Detta sätter avtryck någonstans på jordklotet. Allt vi människor företar oss ger avtryck, och då gäller det att ta ansvar för dessa avtryck och göra dem så små och skonsamma som möjligt.

Om vi kostar på oss lyxen att bara använda vår mark till miljöåtgärder så måste någon annan odla vår mat.

Vi bönder är stolta över den mat och den energi som vi producerar. Vi har världens bästa djurhållning med lägst antibiotikaanvändning, vi har lägre klimatpåverkan än de allra flesta, vi har friska jordar som producerar höga skördar (i jämförelse med stora delar av världen), vi har mycket restriktiv användning av kemikalier i våra odlingar. Svensk mat är bland det säkraste som går att äta – ändå så kommer det självutnämnda experter (och politiker) och klankar ner på oss.

Det är fotosyntesen som kan rädda klimatsituationen. Odlad mark med växande grödor producerar massor med syre och binder mängder med koldioxid. Om vi kostar på oss lyxen att bara använda vår mark till miljöåtgärder så måste någon annan odla vår mat. Någon med sämre miljöprestanda…

I dagens larm om extremvärme och megabränder så förstår de flesta att det blir svårare och svårare att odla i vissa delar av världen. Vi som har förutsättningar måste då faktiskt ta ett globalt ansvar och nyttja våra resurser väl, och odla så mycket som möjligt. Vi kan och vi är bra på det!

Per Willén

ordförande för Lantbrukarnas Riksförbund i Örebro län