Allt avslöjat i direktsändning – här är Indianernas lag 2021: ✓ Stjärnorna stannar ✓ Bjerre lämnar ✓ Två nyförvärv

Efter månader av hemlighetsmakeri släppte Indianerna på tisdagskvällen tio elftedelar av sitt elitserielag på ett bräde.

Vid en direktsänd uppesittarkväll med klubbens ordförande Markus Engman, sportchef Peter Johansson och marknadschef Simon Gustafsson avslöjades namn efter namn. Det var tämligen skrällfritt – vilket i sig förmodligen var den största överraskningen, så här i corona-osäkerhetens tid.

Nya regler i polska ekstraliga gör att förare som kör där bara tillåts köra i en annan serie – vilket satt extra frågetecken för bland annat danske succéföraren Jonas Jeppesen och australiske GP-stjärnan Max Fricke, trots att de redan stod under kontrakt med Kumlaklubben. Nu har de skiljetecknen rätats ut – Jeppesen väljer bort Danmark och Fricke skippar England för att kunna köra vidare i Indianerna.

– Fricke var det minsta frågetecknet. Han säger att det ska mycket till om han byter klubb, och han vill utveckla sig själv i den trygga miljö som vi erbjuder, säger Johansson.

– Och Jeppesen säger att han känner sig mer hemma hos oss än i sin danska klubb. Det känns otroligt stort och är ett kvitto på att vi lyckats med det vi vill stå för som lag. Vi har trott på honom från start, och han har bjudit tillbaka och varit väldigt engagerad. En annan roliga sak han sa var att han ju inte kan vara banrekordinnehavare utan att ens ha träffat våra fans.

Australiske ex-världsmästaren Chris Holder tillhörde årets trupp, men kunde på grund av dubbeljobb i Polen och reserestriktioner inte köra en enda match. Danske veteranen Niels-Kristian Iversen kom in på höstkanten, ersatte Mikkel Michelsen i truppen och vann elitseriens snittliga med 2,700 poäng per heat, inklusive bonus. Nu har både Holder och Iversen förlängt sina kontrakt.

– Jag var med i bakgrunden under Iversens förra sejour i Indianerna, och jag har aldrig sett honom så engagerad i ett lag som han var i år. Jag vet inte om han trivs bättre eller om han utvecklats med åren, men oavsett så gav det väldigt mycket att få in hans erfarenhet. Han spred den omkring sig, delade med sig mycket i våra samlingar. Och så körde han förstås fantastiskt bra, säger Johansson.

– Holder har plötsligt börjat bli lite underskattad, vilket är konstigt med tanke på hur stark han var 2019. När Tai (Woffinden) var skadad var det Chris som klev fram och tog de viktiga poängen i många matcher. Han är en stabil, lugn och pålitlig förare.

De fyra är tänkta att utgöra gräddan i Indianernas startsjua 2021, och ska kompletteras med tre svenskar. Joel Andersson har förlängt sitt kontrakt, liksom årets succéman Jonatan Grahn och påläggskalvarna Christoffer Selvin, Gustav Grahn och Ludvig Selvin. Ludvig Lindgren har erbjudits en ny deal men inte bestämt sig. Enligt uppgifter till NA jagas han av Masarna.

– Vi förhandlar fortfarande med ”Ludde”. Det handlar om att två parter ska komma överens, säger Johansson.

Vad är alternativet?

– Det ska vara tre svenskar i startsjuan 2021, och då kommer vi i stället att köra med tre av våra andra förare. Vi kommer inte ta in någon annan svensk. Då kommer vi i stället att plocka in en utländsk backup till.

Två sådan finns redan klara, och det är de enda nyförvärven i Indianernas trupp inför 2021: 21-årige Matias Nielsen, som under en kort period i somras tillhörde Dackarna och körde in tio poäng på nio elitserieheat, och som två år i rad tagit silver i danska juniormästerskapen och precis som Jeppesen tillhör U21-landslaget. Och 25-årige polacken Adrian Gala, som två senaste åren kört för Lejonen, där han i år snittade 1,698 poäng per heat över nio matcher.

– Vi har en god erfarenhet av att plocka upp unga danska förare som utvecklas hos oss. De är professionella i sin inställning, har bra uppbackning runt omkring och är seriösa både på och utanför banan, säger Johansson och tänker på Jeppesen och Anders Thomsen.

– Gala är också relativt ung. Han är seriös och har det väl förspänt organisationsmässigt. I en trygg miljö tror vi absolut att han kan fortsätta utvecklas mycket.

Även om båda främst är tänkta som backuper lär de få minst två matcher var under grundserien, eftersom det är vad som krävs för att få delta i slutspelet enligt de nya reglerna.

– Vi måste försäkra oss om att vi kan ha en bred trupp tillgänglig där, för man vet inte vad som kommer hända med corona och restriktioner. Vi måste se till att ha förare tillgängliga sportsligt, ekonomiskt och fysiskt.

Sedan tidigare har Pontus Aspgren återvänt till Smederna. Nu står det också klart att danske veteranen Kenneth Bjerre lämnar Indianerna.

– Det är situationen i Polen som ställer till det. Vi har alltjämt en dialog, och beroende på hur det utvecklas så kan det finnas öppningar för att han kommer tillbaka – om inte 2021 så i framtiden. Vi har en jättebra relation, och kör han i Sverige så är det för oss, säger Johansson.

Oavsett vad som händer runt den sista platsen kommer Iversen att ersätta Lindgren som lagkapten, medan Jeppsen blir assisterande kapten.

– Det känns naturligt att prova Iversen i kaptensrollen, utifrån hur han engagerade sig och vilken välvilja han visade till klubben när han kom in i år. Det kan också vara bra att ha en av de absolut mest tongivande förarna som lagkapten. Jeppesen kommer främst ha fokus mot de yngre svenska förarna, han har redan under försäsongen varit ett stort bollplank för mig runt förare, jag har fått många tips på yngre förare till både elitserien och allsvenskan, säger Johansson.

De fem–sex svenska förarna kommer alla också att skrivas in i Indianernas allsvenska lag, där de kompletteras av nyförvärven Norbert Krakowiak och Emil Breum.

Samtliga föraravtal är ettåriga.

Indianerna sillyseason

Elitserien:

Förare klara för 2021: Chris Holder (1,904 i ingångssnitt), Niels-Kristian Iversen (1,812), Max Fricke (1,687 i ingångssnitt), Adrian Gala (1,250, ny från Lejonen), Jonas Jeppesen (1,250), Matias Nielsen (1,250, ny från Dackarna), Joel Andersson (0,842), Gustav Grahn (0,5), Jonatan Grahn (0,5), Christoffer Selvin (0,5), Ludvig Selvin (0,5).

Klara förluster: Kenneth Bjerre (1,650, kör inte i Sverige 2021), Pontus Aspgren (1,439, till Smederna). Mikkel Michelsen (2,141) och Pawel Miesiac (1,522) skrevs ut under 2020 års säsong.

Utgående kontrakt: Ludvig Lindgren (0,917), Hugo Lundahl (0,5).

Lagledare: Peter Johansson har förlängt sitt kontrakt över 2021.

Allsvenskan:

Förare klara för 2021: Emil Breum (2,000, inte kört i Sverige tidigare), Norbert Krakowiak (2,000, ny, inte kört i Sverige tidigare), Joel Andersson (1,904), Christoffer Selvin (1,216), Jonatan Grahn (1,116), Gustav Grahn (0,5), Ludvig Selvin (0,5).

Klara förluster: Ben Ernst (2,000 i ingångssnitt, ny klubb ej klar), Emil Pørtner (2,000, ny klubb ej klar), Jonas Davidsson (1,886, slutar),

Utgående kontrakt: Ludvig Lindgren (2,278), Jack Dicker (0,5), Hugo Lundahl (0,5).

Lagledare: Robert Eriksson fortsätter 2021.