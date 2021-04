Allt fler söker till Universitetet: ”En motsatt trend till arbetsmarknaden”

– Vi ser det som ett kvitto på att vi erbjuder attraktiva utbildningar av god kvalitet, säger Anna-Karin Andershed, prorektor på Örebro universitet.

Hon ser det ökande intresset som en spegling av samhällsläget i skuggan av pandemin.

– Man tar sig tid att studera när man inte kan göra något annat. Universiteten brukar ha en motsatt trend till arbetsmarknaden, intresset ökar när det är ont om jobb.

För ett år sedan, inför hösten 2020, var antalet sökande knappt 42 000. Backar man ytterligare ett år i tiden, inför hösten 2019, var antalet knappt 37 000.

Det är dock långt ifrån alla sökande som kommer att få en utbildningsplats.

– Bland de 16 000 förstahandssökande är det omkring en tredjedel som kommer att få plats, säger Anna-Karin Andershed.

Hårdast är konkurrensen om platserna på de längre utbildningarna, programmen. Där finns det omkring 30 000 sökande till 2300 platser.

Övriga söker fristående kurser. Där är antalet utbildningsplatser något mer flexibelt.

Flest sökande har juristprogrammet och läkarprogrammet.

– Det är flera vårdutbildningar som är populära. Yrkena har fått uppmärksamhet på grund av covid-19, och det är roligt att se att unga personer kliver fram och vill ta ansvar för framtiden. De ser att det är yrken som behövs, säger Anna-Karin Andershed.

En annan populär utbildning är kriminologprogrammet, som är trea på listan över mest sökta utbildningar.

– Det är en bredare utbildning än man kan tro. Man kan jobba som civil utredare inom polisen eller med brottsförebyggande arbete hos kommuner eller företag och inom kriminalvården. Den ger också en grundläggande utredarkompetens som man kan använda på många områden, säger Anna-Karin Andershed.

Bland de fristående kurserna är en kurs i ledarskap för organisation och arbetsliv mest sökt, följd av en kurs om mäns våld mot kvinnor.

Örebro universitet har omkring 15 000 studenter. Den största delen av studenterna kommer från Stockholms län, med Örebro län på andra plats och Västra Götaland på tredje plats. För tillfället sker dock så gott som all undervisning på distans.

– Det är ingen som gillar situationen, men vi har inte sett några följder i form av fler avhopp, det är snarare så att studenter är mer benägna att stanna kvar på utbildningarna, säger Anna-Karin Andershed.

Universitetsområdet kommer att fortsätta var tömt under våren.

– Just nu jobbar vi på att förbereda höstterminen. Vi hoppas kunna komma tillbaka successivt under hösten, men vi måste planera för att kunna sprida ut studenterna. Vi är måna om att alla studenter ska få komma till universitetet växelvis, men vi måste prioritera nybörjare och de som börjat under året och har fått inleda med distansundervisning. En av poängerna med ett universitet är att man får träffas och utbyta tankar med andra personer än dem som man träffar varje dag, säger Anna-Karin Andershed.