Allt om innebandyns silly season • Talangerna som lämnar • Örebros första nyförvärv • Han blir Lillåns assisterande tränare

Flera tunga bitar har fallit på plats för Örebro Innebandy och Lillån den senaste veckan. För Örebros del har det bland annat handlat om att täcka upp för tappet av stjärnorna Markus Lindgjerdet och Marcus Ekengren.

Det har man bland annat gjort genom att förlänga med ett par viktiga pjäser. Den första att krita på nytt kontrakt var U19-landslagsmannen Joakim Andersson. Hans senaste säsong blev något hackig med skadebekymmer och sjukdom i corona, men han noterades ändå för 19 matcher med tre mål och sex assist som facit.

Därefter gjorde man också klart med nyckelspelaren Wiktor Johannesson, 29. Den SSL-meriterade forwarden kommer att bära ett stort offensivt ansvar till kommande år. Även han kommer från en skadefylld säsong där han gjorde 21 (9+12) poäng på 17 matcher.

– En Wiktor i full form räknar vi med kommer att ligga i poängtoppen i serien, säger sportchefen Janne Ekengren till klubbens Instagramkonto.

En tredje förlängning gjordes också med nyttiga forwarden Alexander Rinefalk. Dessutom presenterade klubben sin första värvning i form av Simon Garman, 21, som öst in poäng för IFK Arboga i division 2 de senaste sex säsongerna.

– Simon är en spelare som vi har haft koll på några år och det är väldigt roligt att han bestämt sig för att fortsätta sin karriär i Örebro Innebandy. Simon har många bra kvalitéer och är en pålitlig poängspelare, säger Ekengren.

Klubben har dock drabbats av ytterligare tapp också. De unga talangerna Anton Dahlström, 18, och Anton Persson, 20, har valt att lämna Örebro och flytta tillbaka till Skälby.

Hos lokalkonkurrenten Lillån har det varit något lugnare den senaste tiden, men även de har hunnit med en kontraktsförlängning. 18-årige Lukas Asplund, bror till Vincent Asplund, är klar för en fortsättning i den gröna tröjan.

– Jag tror alla vill mer än det vi gjorde förra året, trots att vi var relativt nöjda. Jag skulle vilja se en högre lägsta nivå än den vi hade denna säsongen, har vi det kan vi bli farliga. Förväntningar på mig själv nästa säsong är väl att jag hoppas spela lite mer än en period i alla fall, haha, säger han till Lillåns hemsida.

Dessutom har klubben gjort klart med vem som blir assisterande tränare till Marcus Saarväli nästa säsong. Precis som i fjol blir det Magnus Unevik som tar den rollen.

"Magnus Unevik anslöt till tränarteamet i herrlaget inför den nyss avslutade säsongen och har varit ett mycket uppskattat inslag sedan dess", skriver klubben på Instagram.

Örebro Innebandys truppbygge 2021/22

Målvakter: Filip Matz (ny från Kumla IBK), August Moberg, Tim Lennartsson.

Backar: Jim Genberg, Vilgot Hedenborg, Anton Jerlström, Simon Lindholm, Rasmus Rudolfsson.

Forwards: Joakim Andersson, Jacob Embretzen, Marcus Hjelm, Wiktor Johannesson, Alexander Rinefalk.

Utgående kontrakt: Mathias Lindberg, målvakt, Hampus Ardland Looström, back, Jesper Kivipaasi, do, Emil Saverstam, do, Ludvig Björkman, forward, Nils Kero, do, do, Jonatan Strömberg, do.

Utgående låneavtal: Adam Lundgren (forward, lån från Gävle GIK).

Klara förluster: Anton Dahlström (forward, Skälby), Marcus Ekengren (forward, Växjö), Markus Lindgjerdet (forward, Rychenberg), Anton Persson (back, Skälby).

Lillåns truppbygge 2021/22

Målvakter: Sascha Fridebäck (ny från Tyresö Trollbäcken, kontrakt över 2022/23), Jonas Hammarström, David Söderqvist.

Backar: Sebastian Graff (kontrakt över 2023/24), Isac Hjelm, Carl Lejervik, Simon Möller, Max Norstedt, Erik Olsson Wennlöf (kontrakt över 2023/24).

Forwards: Vincent Asplund, Lukas Asplund, Filip Gillberg, Carl Harryson (kontrakt över 2022/23), Aron Ohlsson (kontrakt över 2022/23), Axel Rutström, Martin Rönnklint, Jakob Sandberg (ny från ÖSK, kontrakt över 2022/23), Theo Saverstam (uppflyttad från juniorlaget, kontrakt över 2022/23), Lucas Sjögren, Axel Veress (uppflyttad från juniorlaget, kontrakt över 2022/23).

Utgående kontrakt: Emil Johannes, målvakt, Victor Ström, back, Alexander Blomberg, forward, Per Holmblad, do, Jakob Karlsson, do, Oskar Löwdahl, do, Suad Sofovic, do, Calle Widmark, do.

Klara förluster: Jesper Karlsson (back, ÖSK Innebandy).