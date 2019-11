Allt om lördagstravet i Örebro – Balanced Rudder tog tredje segern på fyra starter: ”Han är björnstark den här”

Mårten Eriksson

Rubrikerna

Tummen upp: Balanced Rudder har verkligen höjt sig den senaste tiden. På sina fyra senaste starter har det blivit tre segrar. Trots tredjespår dryga sista varvet på den krävande banan kunde hästen slå klorna i Cuba Libre Häss sista biten. Drygt tio gånger var ett överodds helt klart, Jan Henriksson körde och detta var kvällens prestation.

Tummen ner: Daniel Redéns upplägg med fine Amiral som gjorde minicomeback. Att köra 1.14 första varvet i dödens och försöka överta spets från Mikael J Andersson som i princip aldrig släpper spets var ingen höjdartaktik. Nu fick Daniel en trött häst på kuppen, treåringen travade 1.19,4 sista varvet och det här loppet hade Redén kunnat lägga upp bättre helt klart…

Hemmaseger i V65-inledningen: Haft ett fint år på Örebrotravet har Magnus S Karlsson som vunnit tio lopp på banan och ligger bra med i kuskligan. Denna kväll blev det seger med Wollafur i stayerloppet, åttaåringen vann säkert före Test Drive.

Taktiklopp: Johan Brandel fick bra snurr på Oh Lord och tog sig förbi värste konkurrenten No Regrets Trot i spetskörningen och det blev loppavgörande. Johan fick öppna första varvet efter löjliga 1.20 och givetvis stegade fyraåringen undan på lätta ben via 1.16 sista 700 meterna.

Obesegrad i spets: The Noble One har travat i ledningen fyra gånger och vet inte hur det känns att torska i den positionen. Åttaåringen hade spetsläge och Micke J bakom sig, att släppa iväg hästen till drygt 20 gånger är ett underbetyg till lirarna, vi hade honom tippad trea. Segern blev lätt via 1.16 sista varvet.

Värt att notera: Nästa söndag är det V75-tävlingar på Örebrotravet, skriv upp den dagen i era kalendrar eller gör en anteckning i mobilen. Den dagen bör inte en travintresserad missa!

Dubbelseger: Petter Karlsson vann två lopp denna kväll, han fick bra snurr på Rolex Tilly i V65-avslutningen som via 1.13 sista varvet fick fatt på Helios Di Quattro kort innan mål. Petter vann också kvällens första lopp med sin fars träning President Bubbel som travade 1.15,5 sista halvvarvet, det var starkt gjort att hålla undan för starke Finalizer.

Citatet: ”Han är björnstark den här” (Jan Henriksson efter Balanced Rudders imponerande seger).

Siffrorna

V65-fakta

Rätt rad: 7-10-8-5-4-9.

6 rätt: 15 524 kronor.

5 rätt: 386 kronor.

Omsättning: 2 268 715 kronor.

Antal system: 56 660.

V4-fakta

Rätt rad: 8-5-4-9.

4 rätt: 1 760 kronor.

Omsättning: 638 793 kronor.

Antal system: 11 845.

Resultaten

Lopp 1: 1) 5.President Bubbel (Petter Karlsson), 17,9 (7,52) 2) 9.Finalizer, 17,3 (1,94) 3) 11.Demain Fatigue, 16,8 (9,55) 4) 6.Dansa, 17,7 (4,60) 5) 3.Morricone, 18,5 (27,25) 6) 4.Tommy Jovalley, 18,6 (53,11) 7) 1.Cazzie Star, 18,8 (33,64) Opl: 2.WhenLoveTakesOver, (47,14) 7.Mando Diao, (24,60) 12.Super Hörsta, (57,40) 10.Velocista G.G., (82,08). Odds: 7,52. Plats: 2,04-1,34-2,10. Tvilling (5/9): 6,19. Trio (5-9-11): 166,38. Strukna: -.

Lopp 2: 1) 7.Mån Viktor (Mikael J Andersson), 28,2 (3,62) 2) 2.Rutbo Balderina, 29,7 (41,64) 3) 4.Troll Diva, 30,0 (2,04) 4) 6.Aasbrand, 29,4 (13,41) 5) 1.Stilig Karl, 31,4 (6,11) 6) 10.Lill Kristina, 30,3 (15,00) 7) 3.Fina Miniman, 31,3 (41,69) 8) 5.Huldra, 31,4 (48,84) Opl: 8.BamBam Pegg, (25,52). Odds: 3,62. Plats: 1,71-4,79-1,50. Tvilling (2/7): 117,51. Trio (7-2-4): 509,08. Strukna: 9.

Lopp 3: 1) 9.Free to Party (Emma Tångring), 16,4 (5,27) 2) 1.Mr Magic Man, 18,0 (11,34) 3) 5.Timo Lane, 17,4 (5,77) 4) 14.Dream in Matchtown, 16,7 (26,54) 5) 12.Tracks, 16,9 (61,70) 6) 15.Je Reve d'Amour, 17,1 (3,47) 7) 7.Wiss Zornita, 19,8 (81,29) 8) 8.Mr Zyzek, 20,1 (14,51) Opl: 13.Rocking Simoni, (43,31) 10.Hotter than Hell, (37,58) 2.Mysterious Lady, (6,46). Odds: 5,27. Plats: 2,22-2,67-2,53. Tvilling (1/9): 36,80. Trio (9-1-5): 333,33. Strukna: 4, 6.

Lopp 4: 1) 7.Wollafur (Magnus S Karlsson), 16,2 (4,00) 2) 8.Test Drive, 16,2 (7,90) 3) 9.O.P.Q.C., 16,3 (2,07) 4) 3.Staro Juventus, 17,8 (56,89) 5) 5.Enjoy Day, 17,7 (5,75) 6) 6.Missing the Blues, 18,0 (62,10) Opl: 1.Real Doc, (37,94) 4.Alone Man S.T., (30,56). Odds: 4,00. Plats: 1,39-1,23-1,20. Tvilling (7/8): 13,75. Trio (7-8-9): 43,18. Strukna: -.

Lopp 5: 1) 10.Balanced Rudder (Jan Henriksson), 17,3 (10,42) 2) 8.Cuba Libre Häss, 17,4 (29,44) 3) 5.M.T.Oliwer Twist, 17,7 (25,82) 4) 13.Vincitori Indika, 17,7 (2,30) 5) 11.Joker Arriba, 17,9 (20,29) 6) 12.Zelmer, 18,0 (66,29) 7) 14.J.L.'s Apache, 18,2 (81,66) 8) 6.Narogaip, 18,2 (12,95) Opl: 15.Kicken V.O.P., (62,04) 3.Paminas Magi, (77,47) 7.Kronbruden T.J., (17,71) 4.Sjaman, (8,02) 2.High on Life, (32,26). Odds: 10,42. Plats: 2,87-5,21-7,31. Tvilling (8/10): 88,46. Trio (10-8-5): 2283,24. Strukna: -.

Lopp 6: 1) 8.Harper Seabrook (Nicklas Westerholm), 16,3 (5,01) 2) 9.Goethe Am, 17,1 (18,66) 3) 2.Prince Palema, 17,2 (6,61) 4) 10.Amiral, 17,3 (2,08) 5) 6.Golden Guard, 17,5 (5,37) 6) 1.Darko, 19,1 (18,59) 7) 3.Jetstream Rapida, 19,7 (25,51) 8) 5.Cash Case, 22,0 (71,15). Odds: 5,01. Plats: 1,93-2,73-1,63. Tvilling (8/9): 29,66. Trio (8-9-2): 203,54. Strukna: 4, 7.

Lopp 7: 1) 5.Oh Lord (Johan Brandel), 19,0 (4,21) 2) 7.Moonlight Lini, 19,2 (29,66) 3) 1.Le Mare, 19,4 (6,70) 4) 8.Downton Abbey C.G., 19,7 (98,08) 5) 2.Dakota Bell, 19,8 (70,47) 6) 6.Heartbomber, 19,8 (18,31) 7) 12.Lady Micha, 20,1 (48,53) Opl: 11.Hera S.S., (106,86) 10.Giovetsi, (27,26). Odds: 4,21. Plats: 2,13-4,14-3,05. Tvilling (5/7): 32,63. Trio (5-7-1): 382,68. Strukna: -.

Lopp 8: 1) 4.The Noble One (Mikael J Andersson), 15,3 (20,62) 2) 9.Neo Sånna, 15,6 (22,09) 3) 5.Thebigbangtheory, 15,6 (59,50) 4) 1.Gateruds Kashmir, 15,6 (16,37) 5) 3.Prince Yoda, 16,0 (3,64) 6) 6.Rouge Ideal, 16,0 (99,24) 7) 11.Splendid Jovijal, 16,3 (68,57) Opl: 12.What a Moment, (133,44) 7.One Direction, (11,21) 8.Ove, (41,79) 2.Notre Dame Broline, (40,24) 10.Västerbo ImtheMan, (1,78). Odds: 20,62. Plats: 4,56-3,65-9,12. Tvilling (4/9): 92,17. Trio (4-9-5): 3546,24. Strukna: -.

Lopp 9: 1) 9.Rolex Tilly (Petter Karlsson), 15,6 (3,44) 2) 8.Helios di Quattro, 15,7 (5,54) 3) 1.Carrotlover, 15,8 (4,76) 4) 6.Mogas Money, 16,4 (29,97) 5) 2.M.T.Magic Dream, 16,5 (16,14) 6) 11.Pepper Broline, 16,6 (19,69) 7) 3.Scot Launcher, 16,6 (5,08) Opl: 12.Tex Ritter, (38,15) 7.Mach Number, (46,65) 5.Harley Zon, (11,26) 10.Jas S.S., (61,53). Odds: 3,44. Plats: 2,09-2,57-2,17. Tvilling (8/9): 10,26. Trio (9-8-1): 74,87. Strukna: 4.