Allvarlig händelse på skola i Kumla- elev tog stuptag på en annan elev

NA har med anledning av det inträffade sökt skolans rektorer. Tina Kihlberg, biträdande rektor på Skogstorpsskolan 7-9, svarar via mejl: "Under tisdag 3 september har en händelse inträffat där elev på skolan tagit ett grepp runt halsen på annan elev. Bakgrunden är en film skickad via snapchat. Information om det inträffade kommer till mentor som i sin tur kontaktar trygghetsteamet på skolan. Under onsdagen arbetade trygghetsteamet efter skolans rutiner. Man har pratat med alla inblandade elever och informerat vårdnadshavare.

Skolan lämnade på onsdagen in en polisanmälan kring händelsen.