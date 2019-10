Alma, 8, och pappa Peter tog sig an zombierna: ”Det var riktigt häftigt”

Zombieloppet "Run for your lives" ägde rum under lördagskvällen. Kommentarerna om att de aldrig skulle våga delta duggade tätt längs Örebros gator. Familjen Dahleman/Palmberg såg det på ett annat sätt. De valde istället att göra det till en familjeaktivitet.

– Nu tror jag hon är peppad när hon ser att det är fler barn som springer, sade Lisa Dahleman om dottern Almas inställning inför loppet.