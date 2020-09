Almby gick mot strömmen – ordnade nedtonad variant av loppmarknad: ”Har saknat det”

Vanliga år brukar det ordnas mängder av kvartersloppisar i slutet av augusti och början av september. I stort sett varenda villaområde i Örebro har sin egen. Men inte i år.

Loppmarknader går under reglerna för allmänna sammankomster där inte fler än 50 personer får vistas samtidigt. Det gör att de har fått ställas in under coronapandemin.

Det här har fått flera att reagera. I NA uttalade sig Reny Andersson som fick ställa in kvartersloppisen i Gamla Hjärsta. Hon menade att reglerna är ologiska. “Varför får man gå och handla på Marieberg eller i Ullared och inte utomhus på en loppmarknad”, undrade hon.

I Aftonbladet har företaget Stockholmsmarknader som arrangerar loppmarknader gått ut och ifrågasatt reglerna och menar att loppmarknader borde ha samma förutsättningar som stormarknader och varuhus.

På lördagen hade man i Almby en variant av kvartersloppis. Men istället för att gå ut brett och göra ett riktigt evenemang av det hela så hade några bestämt sig för att ha loppmarknad på sin egen tomt, samma dag.

– Vi brukar vara hundratals säljare men i år tror jag vi är tio, säger Elin Tinglöf som hade försäljning på sin tomt. Vi brukar dela ut kartor och det är många som kommer.

– Men i år har alla istället sin egen loppmarknad. Vi som står här i mitt garage är min familj och släkt.

Tycker du att förbudet mot kvartersloppis är överdrivet?

– Nej, egentligen inte. Det är vettigt att det finns regler och jag tror de behövs, säger Elin och påpekar att det är upp till var och en att följa riktlinjerna så gott det går.

Det märktes att folk har saknat loppmarknaderna. Det var många som ville handla, betydligt fler än vad det fanns säljare.

– Jag har saknat det, säger Kristina Nilsson som var med dottern Tindra Johansson i Almby för att hitta loppisfynd.

– Det brukar vara massor som säljer här. Det är lite tråkigt att man inte kan ha loppisar. Jag tänker också att man behöver ju inte trängas bara för att det är loppmarknad. Jag kan iallafall hålla mig på min kant.