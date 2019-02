Anna Bergendahl väntar på besked från Universitetet – stjärnan kan tvingas till beslut: ”Då får jag ta en paus”

För nio år sedan vann Anna Bergendahl hela Mellon med låten "This is my life". Under lördagen gjorde hon comeback i tävlingen och tog sig till Andra chansen i Nyköping när hon sjöng "Ashes to ashes".

Samtidigt som hon satsar på musiken studerar Anna Bergendahl till läkare vid Örebro universitet. Hon är nu inne på termin sju av elva. Artisten fick tre dagar ledigt inför Mello-premiären. Men det är osäkert om Universitetet beviljar ledigt under helgen den andra mars, då Andra chansen hålls, rapporterar Aftonbladet.

"Jag bävar inför det mejlet som jag nu måste skicka", sa Bergendahl i Aftonbladets sändning på lördagskvällen.

Om Universitetet inte ger henne ledigt? Svaret från artisten är självklart.

"Då får jag ta en paus från läkarprogrammet".

