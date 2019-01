Från studion på Musikhögskolan till skivspelaren – "Vissa gör ett fotoalbum över året som varit och vissa släpper en EP"

Artist: Olivia Mary Lundberg

Genre: Pop/folkmusik

Album: 019-18

Skivan släpps den 25 januari på Spotify, Itunes och Amazon. Någon form av releasekonsert kommer att hållas i anslutning till släppet men datum eller plats är inte spikat än.

Om skivan: Med sina folkinfluerade toner och texter i fokus kickar Olivia Mary Lundberg igång det nya året med en EP. På tåget har hon med sig Andreas Johanson och Gabriel Pettersson som hon skrivit och producerat ihop med. Olivia Mary Lundberg är student på Musikhögskolan i Örebro och läser sista året på Musikproduktionsutbildningen. Under 2018 har hon jobbat hårt i studion med att få klart EP:n som hon länge haft som mål att släppa. Innan har Olivia bara släppt singlar, men tycker det känns kul att kunna låta på fler olika sätt.

– Låtarna sammanfattar många av tankarna jag burit under 2018. Vissa gör ett fotoalbum över året som varit och vissa släpper en EP, säger Olivia.

Låten, One by One, står som låt nr 2 på EP:n och är Olivias första låt i politisk anda.

– Den handlar om den skyddade världen vi i Sverige lever i och att vi, trots det, tycks oss veta hur krigsdrabbade länder har det. Jag vill väcka en tanke hos lyssnaren att fundera över hur man värderar livet, men främst hur man värderar andra människor.

