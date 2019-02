Mello-vinnaren och Örebrostudenten gjorde succécomeback: ”Jag har tidigare tänkt – aldrig mer Mello”

2010 vann Anna Bergendahl hela Mellon med låten "This is my life". Sedan vinsten har Anna Bergendahl börjat studera till läkare i Örebro, vilket NA tidigare berättat om. Redan i den intervjun sade sångerskan att hon kunde tänka sig att äntra Mello-scenen igen.

– Men då krävs det en väldigt bra låt som jag ska ha skrivit själv, berättade hon då.

Låten "Ashes to ashes" har Bergendahl skrivit tillsammans med Mello-veteranen Thomas G:son, Bobby Ljunggren samt Erik Bernholm. I Andra chansen får Anna Bergendahl sällskap av Nano som inledde årets tävling med låten "Chasing Rivers".

"Jag har tidigare tänkt "aldrig mer Mello". Men när den här låten kom till kände jag att det var något ostoppbart, berättade Anna Bergendahl i lördagens tv-sändning.

Två bidrag gick direkt vidare till final, Wiktoria med låten "Not with me", och Mohombi som sjöng bidraget "Hello".

Om två veckor tävlar den tidigare örebroaren Martin Stenmarck i Mellon. Precis som Anna Bergendahl har han tidigare vunnit hela tävlingen.

