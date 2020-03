Almebäcks skada missades först – borta i månader: "Värsta skadan jag har haft"

Michael Almebäck gick av redan efter en halvtimme av årets första träningsmatch. De första rapporterna var lugnande. Men nästan två månader senare är den rutinerade mittbacken fortfarande skadad.

Almebäck öppnar nu upp om anledningen till den långa frånvaron:

– Jag ska inte säga vems fel det är, men vi missade att det var en bristning i låret. Det är inte svårare än så egentligen, säger ÖSK-backen.

Eftersom varken han eller de medicinska teamet i ÖSK visste hur allvarlig skadan var försökte Almebäck att komma tillbaka snabbt men åkte på två bakslag innan den verkliga orsaken till problemet hittades.

– Jag slog upp det två gånger, en gång i Spanien och en gång här. Till slut hittade vi det på ultraljudet. Det ligger både hos mig och hos dem, men det är överspelat nu. Jag trodde själv att det var en smäll eftersom att det var en sån situation i matchen, säger Michael Almebäck.

Han ler snett och säger att hans egen vilja också har spelat in:

– Jag är som jag är när jag är skadad. Jag vill tillbaka så snabbt som möjligt och det är en fördel i bland men en nackdel i ett sånt här läge. Jag pressar kroppen för hårt och för tidigt. Det är något som jag får lära mig av, att inte vara så het på det. Men man vill vara med och visa vad man går för, säger Michael Almebäck.

ÖSK-managern Axel Kjäll kommenterar efterspelet efter lårskadan på det här sättet:

– Det vi inte riktigt vet är om det var en bristning i första läget och om han slog upp den eller om det var en muskel som var trött och fick en bristning sen. Det är svårt att säga om vi har missat eller inte.

Michael Almebäck kom till ÖSK redan 2009 från Brommapojkarna. Mittbacken var en nyckelspelare för Sixten Boström till och med 2011 då han flyttade till Brugge i Belgien och sedan Bröndby i Danmark. Han kom sedan tillbaka till ÖSK inför allsvenskan 2016.

ÖSK-supportrarna har blivit vana med att se kämpen Almebäck slås blodig och tvingas bryta matcher i allsvenskan. Men den här typen av skador har han ändå varit förskonad ifrån.

– Det här är min värsta skadan jag har haft i karriären.

Menar du mest långvariga skadan?

– Ja, värsta eller längsta. Jag har brutit näsan och slagit ut tänder men det har jag kunnat spela med. Det här är den värsta muskelskadan. Annars har det bara varit smågrejor.

Nu är han förhoppningsvis en bra bit in i rehabiliteringen. Spel mot Elfsborg på söndag är uteslutet men under veckan som kommer kan det bli tal om full träning. Den som var på Behrn arena under onsdagsträningen kunde se Michael Almebäck plåga sig igenom ett ovanligt tufft löppass. Och när NA-sporten möter honom efteråt är det uppenbart att han fortfarande är trött.

De löpningar jag gör nu tror jag att nästan alla i lagt skulle vara halvt döda av

– Man springer 90 meter på 15 sekunder och så vilar man 15 sekunder. Sedan gör man det åtta gånger. Idag gjorde jag tre set av det, så det blir totalt 24 vändor. Det är jobbigare än att spela fotboll.

Han säger att startsträckan inte ska behöva vara så lång när han väl är i full träning. Konditionen är det i alla fall inga problem med.

– Jag är fysiskt sett bättre än innan. De löpningar jag gör nu tror jag att nästan alla i lagt skulle vara halvt döda av, om de löpte med mig, skrattar Almebäck.

Från läktaren har han precis som alla andra som följer ÖSK att resultaten har varit blandade. Mot Brage i helgen fick laget ta emot spridda burop efter den första halvleken av matchen som slutade 3–3.

Almebäck menar att det inte finns skäl att oroa sig alltför mycket på grund av resultaten i träningsmatcher och svenska cupen.

– Jag skulle säga att det är en klassisk svenska cupen-försäsong. Det är inte många försäsonger som jag har varit med, oavsett vilket lag jag har spelat med, där allt har sett bra ut och stämt hundra.

– Titta på cupmatcherna i helgen. IFK Norrköping tappar, Djurgården tappar. Man kan säga vad man vill när man sitter på läktaren och tittar att vi ska köra över lag från sämre divisioner. Det är inte så lätt som man tror. För de lag vi möter är det lite "game of the year" och för oss är det en match där vi ska gå ut och prestera och helst vinna lätt. Det ska vara ett par bollar och spelet ska flyta.

Det är några många lag som har gjort det väldigt bra och sett väldigt starka ut men sedan floppat fullständigt

Han menar att svenska cupen inte är en bra värdemätare för hur lagen kommer att klara sig när allsvenskan väl drar igång i april.

– Det är några många lag som har gjort det väldigt bra och sett väldigt starka ut men sedan floppat fullständigt när allsvenskan har börjat, säger Almebäck och påminner om AFC Eskilstunas succé för ett år sedan då laget slog AIK på Friends arena i semifinal och gick till final där det blev förlust mot BK Häcken.

– Det är normalt för den här årstiden, lugnar Almebäck.

ÖSK leder trots allt sin grupp inför avslutningen på söndag, då laget möter Elfsborg i Ryahallen i Borås. Vinst garanterar gruppseger. Oavgjort räcker om inte division 1-laget Oskarshamn skräller på nytt – mot redan utslagna Brage på bortaplan.