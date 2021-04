Amalia gör succé i världen – men är okänd i Sverige

– Det värsta är när en skådespelare hajpas upp och sedan snabbt försvinner. Jag hoppas på en lång karriär, jag går gärna under radarn, säger hon.

När TT träffar henne på ett café i centrala Stockholm har hon en vecka tidigare kommit tillbaka från en åtta månader lång vistelse i Vancouver i Kanada. Där har hon filmat andra säsongen av "Motherland: Fort Salem" – det som var tänkt att vara en inspelning på fyra månader blev på grund av pandemin åtta månader. Det innebar bland annat en jul utan familjen och utan möjlighet för någon att hälsa på. Att komma hem till Sverige blev lite av en chock.

– I Vancouver har alla ansiktsmask hela tiden, om du går ut på restaurang får du bara göra det med dem i din "bubbla". Här är ju allt nästan som vanligt.

"Motherland: Fort Salem" är en blandning av action och scifi. De kvinnliga huvudpersonerna är häxor (därav referensen till häxprocesserna i Salem), som tränats av militären att bli vapen men som börjar protestera mot detta. Hennes rollfigur opponerar mot detta och betraktas som terrorist.

Från början skulle Amalia Holm ha haft en något mindre roll, men den har inför säsong två blivit ordentligt utökad. Den andra säsongen börjar i sommar visas på strömningskanalen Hulu i USA, samtidigt som serien får Sverigepremiär på Disney Plus.

Hon började med amatörteater när hon var 14 år, gjorde sedan både små och stora tv- och filmroller, samtidigt som hon pluggade och engagerade sig politiskt för Liberalerna. Hon fick en statistroll i den amerikanska "The girl with the dragon tattoo".

– Den blev bortklippt, men det jag tjänade på den dagen kunde jag använda för att flyga till LA och gå på audition för "Motherland".

Under våren har vi kunnat se henne i huvudrollen i norska tv-serien "Delete me" (Amalia är född i Norge, bodde där till sex års ålder och har både svenskt och norskt pass). Nu väntar hon på att senare i höst få börja filma säsong tre av serien, samtidigt som hon hoppas på några filmroller i Sverige under sommaren. Det handlar om drama, men hon gör gärna komedi.

– Och action. Jag har gjort en del, gör gärna mer.

När TT möter henne är det den första större intervjun hon gör i Sverige. Hon säger att hon är nervös.

– Jag tycker det är mycket svårare att representera mig själv än att spela en roll. Framför kameran kan jag koppla bort allt annat.

Gunnar Rehlin/TT

*

Fakta: Amalia Holm

Namn: Amalia Holm.

Ålder: 26 år.

Familj: Föräldrar, syskon, pojkvän.

Bor: I Stockholm.

Yrke: Skådespelare.

Tidigare roller: Bland annat i "Tyskungen", "Alena", "Playground", "Saltön", "Den sista sommaren", "Delete me".

Aktuell med: "Motherland: Fort Salem" (kommer på Disney Plus i sommar).