Amanda vill göra alla medvetna om porrens skadliga effekter: ”Jag förstår att folk har svårt att prata om det”

Framför allt män konsumerar porr via nätet och deras relationer, självkänsla och självbild påverkas.

Under flera år har Amanda Romell via olika studier satt sig in den beroendeproblematik som porrkonsumtion orsakar.

- Även kvinnor konsumerar porr men jag har inte hittat studier som visar att de tittar lika mycket som män och pornografi har ännu inte erkänts som ett beroendebeteende.

Att frågan länge engagerat Amanda beror på att hon läst mycket om människor som varit utsatta för sexuella övergrepp och varit delaktiga inom pornografi. Hon tycker det är smärtsamma berättelser.

- Jag har också träffat människor i min närhet som varit utsatta för sexuella övergrepp och pornografin bidrar till det.

Hur menar du då?

- Pornografiska inslag normaliserar ett beteendemönster hos människor som konsumerar. En koppling finns mellan konsumtion och att begå övergrepp. Så det är direkt skadligt både för unga och vuxna.

- Vårt beteendemönster och vårt sätt att tänka påverkas. Vi objektifierar människor till bara något sexuellt för vår egen njutnings skull. Kvinnor portätteras på ett väldigt negativt sätt.

Boken "Visuell drog" av Maria Ahlin och Ulrica Stigberg blev en väckarklocka och gav nya kunskaper.

– Jag förstår att folk har svårt att prata om det för det är tabu men för mig är det inga problem. Jag måste göra något för mina egna och andras barn så att de slipper vara med om erfarenheter som skadat andra för livet.

Amanda och hennes familj pratar mycket om pornografi. Hon förklarar att många unga idag ägnar sig åt "sexting" som går ut på att sms:a vidare nakenbilder på sig själva eller andra.

- Det leder till jättemycket problem. I USA är det flera tjejer som tagit livet av sig på grund av att man har läckt sådana bilder. Det är en typ av pornografi som barn idag engagerar sig i fast de inte vet om det.

2017 sade Amanda upp sig som sjuksköterska och började plugga folkhälsovetenskap på distans. Studierna är nu klara och framöver lockar nya utmaningar med folkhälsoarbete i fokus.

I magisteruppsatsen "Att ta kontroll över sin sexuella hälsa" intervjuar hon nio olika män från 18 år och uppåt som avstår från att konsumera porr. Två av männen är singlar. Övriga har relationer och flertalet har barn.

Tanken är att få ökad kunskap om varför de väljer att avstå och på så vis få en kunskap om de positiva främjandefaktorerna. Flera av dem valde att sluta när de fick mer kunskap.

Varför konsumerar man pornografi?

- För att få sexuell njutning för sin egen skull, för att andra gör det och att det anses normalt. Man kan också vara nyfiken men i stället för att bara inhämta kunskap kanske man fastnar i det. Jag förstår att det finns en dragning i det. Men är det sunt? Och ska pornografin definiera vår sexualitet?

Amanda nämner att det finns siffror på att 30 procent av all trafik på internet handlar om porr.

Pornhub är den största sidan för sådant material. Sverige ligger på 14:e plats i världen med mest trafik dit. Snittåldern för att söka upp pornografi för killar är 12,3 år.

- Barn imiterar det de ser och nära 90 procent av pornografin idag har våldsinslag där kvinnan förnedras. Barn tror att det är normalt. Så det finns en koppling mellan pornografi och sexuella övergrepp. De flesta övergrepp sker i dag på skolan mellan jämnåriga.

Männen berättar också i intervjuerna att de imiterade och såg kvinnan bara som sexuellt objekt som de skulle få ut något av.

- De tycker att pornografi är en form av otrohet eftersom de ägnar sig åt att titta på andra kvinnor. "Då delar jag inte min sexualitet med min kvinna utan med andra" sade någon.

- Att vara trogen går inte ihop med pornografi och det bygger inte upp tilliten i relationen. Några pratade om att de får en kritisk bild till kvinnan de lever med. "Hon lever inte upp till idealbilden av hur man ska se ut". Det påverkar även kvinnan i relationen som känner sig osäker.

Amanda kopplar ihop sin kunskap med "hegemonisk maskulinitet" som bygger på att mannen är normen i ett samhälle eller grupp och kvinnan alltid är i underläge.

- Och pornografin upprätthåller den här strukturen. Inga studier visar på att det är sunt eller leder till bra relationer.

Fotnot: Amanda har även lämnat in ett medborgarförslag om att Lekebergs kommun ska skaffa porrfilter till förskolor och skolor. Förslaget håller på att utredas.