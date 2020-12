Amerikanskan näste spelare in i Kif Örebro – och mer kan komma: ”Mycket möjligt”

Kif Örebro har landat ytterligare ett nyförvärv i amerikanskan i Carly Wickenheiser som närmast ansluter från två säsonger Morön i elitettan.

– Vi ser det som positivt att hon har erfarenhet från spel i svensk fotboll. När vi utvärderat de två senaste säsongerna så tog 2019 in ett gäng nordamerikanskor som varit i Sverige innan. Vi kände att vi kanske fick bättre effekt det året än när man summerar det här med Cali (Farquharson) och Lindsay (Agnew). Sedan är det inte så enkelspårigt som det låter heller, säger Jonas Karlberg.

Hur skulle du beskriva henne?

– En central mittfältare med både offensiva och defensiva egenskaper. Vi såg siffror på henne med något av analysverktygen om vunna närkamper. Där låg hon etta i serien. Sedan har vi så klart inte värvat henne på grund av en siffra, men hon är väldigt duktig och stark i närkampsspelet. Därigenom bra i defensiven, men även bra spelfördelare i vårt offensiva spel, att ligga som en djupt liggande mittfältare.

Kif Örebro har noga kunnat scouta Carly Wickenheiser, men har även gått mycket på goda referenser från kolleger i fotbollssverige.

– Det går ju ganska bra att scouta utifrån det digitala. Alla matcher finns så man kan titta i sin helhet men också specifika egenskaper på vissa spelare. Så vi har kunnat scouta henne bra. Sedan försöker vi hålla ett bra samarbete med lag runt omkring, framför allt i elitettan för att se vilka som utmärker sig. De flesta nämner henne som en av de mest utstående spelarna.

Du har haft kontakt med henne, hur skulle du beskriva henne som person?

– Jag upplever henne som en bra driven tjej med den amerikanska mentaliteten, om man får säga så. Det är något vi letar efter. Hon har vinnarinstinkten och är den lite mer orädda personen. Det visar väl sig i hennes spelstil också.

Wilma Öhman presenterades som Kif Örebros första nyförvärv under måndagen. Dagen efter presenterades alltså näste spelare i Carly Wickenheiser. Är det månne ett mönster vi ser?

– Det är mycket möjligt att vi kommer presentera mer framöver här, medger Jonas Karlberg.

Det blir rena adventskalendern med spelarnyheter?

– (Skratt) Ja, kanske något sådant.

Samtidigt fortlöper översikten av den gångna säsongens trupp och de utgående kontrakten.

– Vi för dialog med väldigt många, så klart. Som jag sagt tidigare så ska vi byta lite spelsätt när vi byter tränare, vilket gör att vissa roller kanske prioriteras upp medan andra prioriteras ner. Där håller vi på för fullt och dividerar, diskuterar och analyserar. Där gör Rickard (Johansson, nye huvudtränaren) ett jättejobb och tittar så mycket fotboll han bara orkar. Både med hur vi spelat och på potentiella nyförvärv utifrån hur vi vill spela. Det är ett ganska brett arbete så det blir lite mer komplext kring de delarna. Men vi försöker att ha så bra dialog som möjligt och vissa har ju sagt att de vill avvakta och se vem som blir den nye tränaren. Nu finns han på plats och håller på att ringa runt till spelarna.

Elli Pikkujämsä är en av de som Kif uttryckligen sagt att de vill behålla. Den finska landslagsspelaren valde att säga upp sitt tvåårskontrakt, men har inte stängt dörren för en fortsättning.

– Hon har varit viktig för oss och vi hoppas och tror att hon kommer vara det även nästa år. Nu är hon på landslagsuppdrag så just de här dagarna har det inte varit någon jätteintensiv dialog. Vi ser fram emot att intensifiera den dialogen, säger Jonas Karlberg.

Fakta

Carly Wickenheiser

Ålder: 27.

Position: Mittfältare.

Hemstad: St. Louis, USA.

Statistik 2020: Gjorde 23 matcher med Morön i elitettan, varav 22 starter. Gjorde två mål, ådrog sig tre gula kort.

Fakta

Silly season i Kif Örebro inför 2021

Spelare under kontrakt, målvakter: –

Försvarare: –

Mittfältare: Nathalie Hoff Persson, Wilma Öhman (ny från Umeå, kontrakt över 2022).

Anfallare: Sara Lilja-Vidlund, Karin Lundin.

Tränarstab: Rickard Johansson (huvudtränare, ny från Sylvia).

Utgående kontrakt: Ann-Sofie Gripenberg (målvakt), Mimmi Paulsson-Febo (do), Moa Öhman, (do), Frida Abrahamsson (försvarare), Ellen Karlsson (do), Elli Pikkujämsä (do), Maja Regnås (do), Emma Östlund (do), Ida Adamsson (mittfältare), Cali Farquharson (do), Freja Olofsson (do), Emilia Pelgander (do), Heidi Kollanen (anfallare).

Utgående låneavtal: Nellie Lilja (mittfältare, lån från FC Rosengård), Cajsa Åkerberg (do, lån från Eskilstuna United).

Klara förluster: Lindsay Agnew (mittfältare, åter till North Carolina Courage efter lån), Elin Bengtsson (do, ny klubb ej klar), Frida Skogman (anfallare, slutar), Stefan Ärnsved (tränare, uppehåll från fotbollen), Martin Skogman (do, Varberg).