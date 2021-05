Amerikanskan premiärmålade med läckert solomål – beröms av tränaren: ”Hon är helt fantastisk”

Kif Örebro stod för en stark insats mot Växjö hemma på Behrn arena. 1–0 kom redan i den andra minuten och den ledningen hade man tredubblat efter en imponerande första halvlek.

– Vi gör en väldigt bra första halvlek. Vi gör tre riktigt fina mål och det är bara att titta på hur vi skapar dem. Alla våra mål i år är nästan identiska med inspel från sidan och speluppbyggnaden var som vi hade tränat på. Vår speluppbyggnad tycker jag är grunden till att vi har 3–0 i paus, säger tränaren Rickard Johansson.

Vad betyder det att ni får utdelning på det som ni tränat på under hela säsongen?

– Det är klart att det ger energi till träningarna att spelarna ser att det vi gör ger resultat och att det fungerar. Det tar lite tid och jag tycker att våra låga nivåer fortfarande är lite för låga, men med våra toppar kan störa många lag i den här serien.

I den andra halvleken kom laget inte riktigt upp i samma nivå, samtidigt som Växjö spelade upp sig. Bortalaget reducerade till 3–1, men närmare än så kom man inte.

– Vi blir lite fega och vill hålla 3–0 lite för mycket istället för att fortsätta spela. I paus ändrade vi också till 5–3–2, samtidigt som vi bytte två spelare och det blev lite rörigt i fem–sex minuter. Det är inte spelarnas fel, det är mitt fel.

Med bara en minut kvar kunde sedan inhoppande amerikanskan Dessislava Dupuy stänga matchen med sitt första damallsvenska mål. Det när hon på egen hand tog sig fram till vänster, vek in och tryckte upp bollen i första krysset.

– Det var viktigt för "Dessi" som är ny i klubben. Det var en liten chansning när vi tog in henne, men hon har varit extremt viktig utanför planen och hon är helt fantastisk i omklädningsrummet. Nu har hon också visat på planen att hon har kvaliteter, både för att starta och för att förändra saker när hon kommer in. Hon är en "impact player" och det händer saker när hon kommer in.

Två av målen i matchen gjordes också av skyttedrottningen Karin Lundin och ett av kanadensiskan Jenna Hellstrom.

– Det är jätteviktigt för henne och för självförtroendet. Nu har vi både Jenna och Karin som gör mycket poäng och mål. Sen har vi några spelare som gjort lite strömål, så vi börjar sprida ut det lite mer och det är inte bara Karin som gör mål.

Segern gör att Kif Örebro klättrar upp till en femteplats i tabellen.

– Det är ett skönt läge. Vi har nio poäng till sistaplatsen, vilket gör att det är ett rätt bra andrum.

Men snart väntar en rad matcher mot topplagen. Först ut är mötet med Häcken nästa helg.

– Vi går in med tre bra matcher i bagaget, så vi har bra självförtroende och vi har allt att vinna. Det är ingen som förväntar sig att vi ska slå Häcken, men Linköping har visat att det går. Det är tuffa matcher, men vi har mer att plocka ur det här laget och jag hoppas att vi kan göra det mot topplagen.