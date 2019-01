Karaktärsmordet på en pedofil: Vill du fortfarande lyssna på R Kelly?

De är dansare eller har drömmar om att bli sångare. När en världsstjärna bjuder in dem till sin studio eller börjar hänga på deras högstadie verkar framtiden ljus. Men de blir tvingade till sexuella gentjänster. Då var de barn som utnyttjades av världens största R'n'b-stjärna R Kelly. Nu, 20 år senare, är de många vuxna med samma berättelse.

Det handlar om dokumentären som välte amerikanska internet i början av året. Nu visas den på SVT. "Surviving R Kelly": "Vi överlevde R Kelly" har premiär i veckan.

Ryktet har föregått dokumentären som nu också den svenska publiken får chans att bilda sig en egen uppfattning om. Lady Gaga publicerade en lång ursäkt och tog bort sitt samarbete med artisten sedan hon sett den. Låten "Do what you want with my body" finns inte längre på streamingtjänsterna. Céline Dion gjorde likadant med sin "I’m your angel".

Storstjärnan har kunnat gömma sig i allmänhetens öga

Vad är det då som möter tittaren i dokumentär serien på sex delar? I "Surviving R Kelly" berättar kvinnorna som mött R Kelly som unga tonåringar vad de varit med om. Hans exfru berättar, likaså hans bröder, manager och musikproducenter.

De kallar sig överlevare, någon ser sig som offer, men alla har de unga kvinnorna levt vidare och kan nu berätta: "Min tystnad tillät det att fortsätta" berättar en av kvinnorna som kliver fram. De beskriver systematiska övergrepp från en person med stor makt.

Medan allt händer fortsatte han släppa musik. Anklagelser om barnpornografibrott (vilka R Kelly friats från) och barnäktenskap blev till slut en del av popkulturen. Det känns direkt osmakligt att vi vetat, men ändå inte agerat. Storstjärnan har kunnat gömma sig i allmänhetens öga. När det stormar som mest släpper han låten som kommer att bli hans mest kända: "I believe I can fly" sjungs fortfarande i kyrkor och barns skolavslutningar. Världen hör talas om övergreppen: Men en artist som skapar religiös musik kan väl inte vara en sådan skurk? En sexvideo på honom, där han bland annat kissar på ett barn, sprids medan han sjunger på olympiska spelens invigning i Salt Lake City 2002.

Dokumentärskaparna låter målningen över R Kelly bli stor

Dokumentären försöker måla en bredare bild än bara den om en förövare. Den problematiserar att Robert Kelly själv blev sexuellt exponerad och utnyttjad som barn. Hans bröder bekräftar, men har också svårt att se hela den problematiska bilden. Psykologer förklarar hur ett utnyttjat barn ofta kan vilja vända offerrollen till den med makt: Hur man själv blir en förövare. Dokumentärskaparna låter målningen över R Kelly bli stor genom avsnitten. Den enda vars röst inte hörs är huvudpersonens egen: R Kelly har själv inte velat kommentera anklagelserna i filmen.

Cirkeln sluts när aktivisten Tarana Burke som startade #metoo-uppropet från första början får berätta om hur världen tystat berättelser om övergrepp. "Surviving R Kelly" är en amerikansk dokumentär som skickligt leder tittaren mellan känslor som hela tiden styrs mot avsky. Det handlar om övergrepp i strålkastarljuset vi inte längre kan blunda för. Men det handlar också om hur en rik och maktfullkomlig man kan komma undan för att det betyder mest att han kan fortsätta underhålla. Efter #metoo väger offrens röster tyngre.

Vill vi fortfarande sjunga med i hans gospelhymn?

En ny funktion på Spotify lanserades lämpligt nog när dokumentären visades i USA. Du kan nu välja vilka artister du inte vill lyssna på. Du kan helt tysta alla låtar med en vald artist, i alla fall i din egen musikspelare. Och nu när vi har mer kött på benen har du alltså valet: Vill vi fortfarande sjunga med i hans gospelhymn?

