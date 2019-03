Målexplosion, succépelare och talangduell – fem heta snackisar efter Norge–Sverige

Succéspelaren. Den förre AIK-spelaren Robin Quaison har verkligen kommit in i landslaget och gjort supersuccé. Mot Rumänien blev han målskytt hemma på Friends Arena och mot Norge växlade han upp ytterligare och var högst delaktig i Sveriges vändning.

Först kvitterade han till 2–2 med ett skott från distans efter pass från Viktor Claesson. Sedan skickade han in 2–3 med låret efter ett hårt inspel från samme Claesson (som var inblandad i alla mål då han dessutom blev målskytt efter en straffretur).

25-årige Quaison har imponerat i Bundesliga och nu är han utan tvekan gjuten i landslagstrupperna framöver. Snacka om succé!

Offsidemålet. När man precis har börjat vänja sig vid att det används videogranskning i de stora matcherna var det just det man saknade (?) i den här matchen. Norges 1–0-mål borde inte ha godkänts vilket man såg tydligt på reprisbilderna, men i EM-kvalet används inte VAR-systemet.

"Robin Olsen kommer inledningsvis helt snett, men sedan är det en solklar offside", sa Hasse Backe om målet i tv-studion.

Talangduellen. Det finns en hel del likheter mellan Martin Ødegaard och Alexander Isak om man tittar närmare på de två unga supertalangernas karriärer.

De slog igenom tidigt i norska respektive svenska ligan, flyttade utomlands till varsin storklubb och är nu utlånade till holländska ligan.

Inför matchen hyllade duon varandra, under de 90 minuterna var det Ødegaard som gjorde mest väsen av sig. Han fick chansen från start och låg bakom ett par av Norges chanser med sin fart och passningsfot. Mittfältaren var dessutom inblandad i Norges 2–0-mål.

Efter det målet kom sedan Alexander Isak in i den 62:a minuten och var en injektion precis som mot Rumänien. Isak är i landslaget för att stanna.

Skadan. Albin Ekdal var olycklig vid Norges 2–0-mål är han tappade bollen centralt i planen. Kort efteråt var han nära att reducera, men i samma sekvens skadade sig innermittfältaren och fick bytas ut.

Det är lika tråkigt varje gång man får skriva om Albin Ekdal i samband med skador och tyvärr känns det som det hänt alldeles för ofta. Han hade förmodligen kommit ännu längre i sin karriär om han inte varit så skadedrabbad. Låt oss hoppas att han snart är tillbaka, för personligen lockar det verkligen att se ett svenskt mittfältspar i Ekdal och Kristoffer Olsson de kommande åren.

Lasse mot Janne. Två goda vänner möttes på tränarbänkarna i form av Lars Lagerbäck och Janne Andersson.

Inför matchen snackades det om att det skulle bli målsnålt med tanke på hur välorganiserade de två lagen var – istället blev det precis tvärtom.

Försvarsspelet höll minst sagt blandad kvalitet från och vi fick se hela sex mål under matchens 90 minuter. Räkna med att både Andersson och Lagerbäck kommer analysera de insläppta målen in i minsta detalj – för det här var nog ingen match i tränarduons smak.

Norge–Sverige 3–3 (1–0)

Mål: 1–0 (41) Björn Maars Johnsen, 2–0 59) Joshua King, 2–1 (70) Viktor Claesson, 2–2 (86) Robin Quaison, 2–3 (90) Robin Quaison, 3–3 (90) Ola Kamara.

Domare: Gianluca Rocchi.

Så spelade Sverige: Robin Olsen – Emil Krafth, Andreas Granqvist, Filip Helander, Ludwig Augustinsson – Sebastian Larsson (ut 62), Albin Ekdal (ut 66), Kristoffer Olsson (ut 96), Viktor Claesson – Marcus Berg, Robin Quaison.

Avbytare: Alexander Isak (in 62), Gustav Svensson (in 66), Sebastian Andersson (in 96).