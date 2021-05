ANALYSEN: Besara-effekten och röran i försvaret – här är fem saker bakom ÖSK:s historiskt svaga inledning i allsvenskan

ÖSK har nu spelat fyra matcher i allsvenskan. Efter den försiktigt lovande starten mot IFK Göteborg (0–0) i premiären har det stupat brant neråt. Först kom chockförlusten med 5–0 i Östersund, sedan den fattiga insatsen mot Kalmar och sedan det totala raset mot rivalklubben IFK Norrköping i söndags.

ÖSK:s supportrar känner en blandning mellan ilska, uppgivenhet och sorg. Kraven på managern Axel Kjälls avgång blir vanligare i kommentarsfälten och trots att det finns 72 poäng kvar att spela om så verkar många redan ta ut degraderingen till superettan i förskott.

Här är Fredrik Carlssons fem punkter bakom ÖSK:s usla start i allsvenskan 2021:

1) Nahir Besara och offensiven

Det går inte att komma runt att den enskilt största anledningen till att ÖSK har tappat så mycket är förlusten av Nahir Besara och att klubben inte har lyckats ersatta den offensiva mittfältaren på ett fullgott sätt. Förhoppningen att humörspelaren Romain Gall skulle ge laget kreativiteten som behövs har hittills varit en allvarlig missräkning. Att Axel Kjäll inte heller tycker att han får ut något från amerikanen visas av att Gall har blivit avplockad i paus både mot Östersund och IFK Norrköping. David Seger och Dennis Collander har fått mycket speltid men ingen av dem har lyft lagets offensiv. Inte konstigt med tanke på att det är två unga spelare som för några månader sedan sågs som lovande komplementspelare. Statistiken är också brutalt ärlig. ÖSK har, enligt Sofascore, inte skapat en enda bra målchans på 360 minuters spel. Det statistiska påståendet kan diskuteras men i snitt har laget knappt åtta skott mot mål per match. Det gör 32 skott totalt i allsvenskan 2021. Jämför det med IFK Norrköping som hade 24 avslut mot mål mot ÖSK på 90 minuter i söndags.

Kommentar: ÖSK har sex matcher kvar tills sommarfönstret öppnar i mitten av juli. Laget kommer alltså att ha spelat en tredjedel av serien när man får möjlighet att förstärka laget. Fortsätter säsongen som den har börjat kan det alltså redan vara för sent i sommar. När det inte går att hoppas på en frälsare måste alla höja sig ett par nivåer. Det ligger på Axel Kjälls axlar att ta flera tuffa beslut. Det gäller att spela med dem som visar form. I det här läget är Jake Larsson en sån spelare. Taha Ali kan också vara ett alternativ.

2) Röran i defensiven

Axel Kjäll har själv beskrivit läget med liknelsen om ”täcket som är för kort”. Drar du upp det så fryser du om tårna och drar du ner så fryser du om öronen. Hittills har laget försökt både att försvara lågt (Kalmar 0–1) och högt (Östersund 0–5) med lika dåligt resultat. Tryggheten och självförtroendet verkar vara bortblåst och mycket kan nog härledas till att målvakten Oscar Jansson försvann efter förra säsongen. Bobby Allain kan rädda bollar men hittills har den franske målvakten inte lyckats ingjuta mod i försvaret. Hans jobb har varit otacksamt och ett stort problem i jakten på en lösning är att ÖSK släpper till målchanser och in mål på alla möjliga sätt. Det är på fasta situationer, spelvändningar, inlägg och i etablerat försvar.

Kommentar: En stor bov i dramat är uppspelen som just nu mest fungerar som en chansskapare åt motståndarlagen. Och frågan är hur länge Axel Kjäll har råd att ge Bobby Allain? Mitt förslag blir att satsa på Mergim Krasniqi och byta till en trebackslinje och spela 3-5-2 som man gjorde 2019 istället för den här läckande fyrbackslinjen. Det skulle ge fler spelare centralt på mittfältet och möjligheten att spela med en fembacklinje när det krävs.

3) Storklubbarna har lärt sig coronaboll

BK Häcken har floppat dramatiskt i inledningen av allsvenskan men bland topp åtta-klubbarna som är vana att backas upp av storpublik på hemmaplan och resande fans på bortaplan så finns det en tendens att de börjar lära sig vad som krävs för att spela inför tomma läktare utan den publikboost som otvetydigt är en jättefördel. Det är dåliga nyheter för lag som ÖSK som förra året ganska ostört kunde ta segrar på bortaplan mot Djurgården, AIK och IFK Göteborg.

Kommentar: Här finns ingen lösning utan det gäller att ta så många poäng som möjligt trots de allt tuffare förutsättningarna. Publiken kan (tack och lov) snart delvis vara tillbaka och därmed också det tuffa trycket på bortaarenor som Tele2 arena, Friends arena, Gamla Ullevi och Stadion i Malmö.

4) Ett skapligt lag utan resultat blir som resultat ett dåligt lag

ÖSK är i en nedåtgående spiral när det gäller självförtroendet. ÖSK gick in i säsongen som ett skapligt lag med gott hopp om en placering i mitten eller övre halvan. Det som har hänt sedan dess är att prestationerna har varit svaga och resultaten fullt logiskt har gått emot. Ett skapligt lag har med svikande självförtroende utvecklats till ett dåligt lag och just nu ser det vansinnigt svårt ut när ÖSK spelar fotboll.

Kommentar: Det är för en utomstående svårt att se någon magisk formel som direkt skulle förändra läget till det bättre. Ofta pratas det om att ”stolpe in” eller att det kommer lossna om laget får med sig ett turmål. Det känns naivt att sätta sitt hopp på något som låter som en skröna och är svår att bevisa. Det handlar nu om att hålla huvudet kallt. Ändra tillräckligt men inte för mycket. Inse allvaret men inte drabbas av panik. En seger mot Halmstad på söndag skulle hjälpa mer än någon kan föreställa sig just nu.

5) Hur mycket saknas egentligen Vitor Gazimba?

ÖSK och Axel Kjäll har bytt assisterande tränare tre gånger på 14 månader. Från Daniel Bäckströms oväntade avhopp till de utdragna spekulationerna om tränarteamet under hösten och vintern där envisa medieuppgifter talade om att Axel Kjäll skulle byta roll och bli sportchef och att en ny huvudtränare skulle rekryteras. Så blev det inte. Det hela mynnande istället ut i att portugisen Vitor Gazimba ”spårlöst” försvann, att Ulf Kristiansson anställdes som ny assisterande och att Axel Kjäll fortsatte i sin managerroll. Det är svårt att värdera hur viktig Gazimba var när ÖSK utvecklades till höstens lag 2020. Men röster inifrån laget talar om att han var populär och han bland annat var en del i att ÖSK förbättrade sina fasta situationer under 2020. Oavsett kan det inte vara ett plus att byta assisterande så många gånger som ÖSK har gjort på ett drygt år.

Kommentar: Här har ÖSK en bra möjlighet att göra en förändring som inte är beroende av att sommarfönstret ska öppna. Meningen var redan inför 2020 att rekrytera en tränare till men man valde att bromsa, delvis med tanke på coronasituationen. Vinterns spekulationer tyder på att det arbetet levde och att det arbetades intensivt med frågan. Nu måste klubben realisera den planen. Först och främst bestämma sig för vilken kompetens som ska in i tränarteamet för att vända trenden och komplettera den stab som redan finns på plats. I min värld skulle den personen gärna få heta Vitor Gazimba.

Så är förutsättningarna:

ÖSK ska spela fyra matcher till innan EM-uppehållet och ytterligare två matcher efteråt innan sommarfönstret öppnar och möjligheten att förstärka laget finns.

Så spelar ÖSK i allsvenskan till och med sommarfönstret:

Söndagen 8 maj: ÖSK–Halmstad

Onsdag 12 maj: BK Häcken–ÖSK

Söndag 16 maj: Degerfors–ÖSK

Måndag 24 maj: ÖSK–Malmö FF

EM-uppehåll

Måndag 5 juli: Djurgården–ÖSK

Söndag 11 juli: Elfsborg–ÖSK

Torsdag 15 juli: Sommarfönstret öppnar.