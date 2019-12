Analysen: Så kan ÖSK spela 2020 – nyförvärven, köpkravet och petningarna: "Kan inte sätta sitt hopp till honom"

ÖSK avslutade allsvenskan 2019 med att förlora fyra av de sista fem matcherna mot tufft motstånd. Målskillnaden på 3–15 gör att behovet att förstärka laget är stort inför nästa säsong. ÖSK-managern Axel Kjäll har värvat två spelare från superettan i den offensiva mittfältaren Robin Book från Varberg och den vänsterfotade försvararen Benjamin Hjertstrand från Brage.

Book spetsar konkurrensen på det offensiva mittfältet och Hjertstrand ger Axel Kjäll ett alternativ på vänsterkanten, antingen som mittback, ytterback eller vingback.

Hur skulle ÖSK ställa upp med den här befintliga spelartruppen?

►Axel Kjäll spelar ofta med en modell där han "vrider" på sina lagdelar. En spelare som är vingback i utgångsläget kan bli ytterback i en fyrbackslinje i defensiven och så vidare. Men Kjälls utgångspunkt är oftast en 3-4-2-1-uppställning med två offensiva tior bakom en ensam anfallare. I det här systemet tar nyförvärvet Robin Book plats som tia tillsammans med Martin Broberg. Ett par som skulle kunna komplettera varandra bra. Books styrka är att snabbt ta sig in i straffområdet. Niclas Bergmark, Simon Amin och Jake Larsson bildar en talangfull trio till höger. En ungdomlig entusiasm som bär med sig möjligheter – och risker. Det fick ÖSK dyrt erfara under höstens storförluster mot topplagen i allsvenskan.

►Utanför laget: Viktor Prodell, Johan Mårtensson, Johan Bertilsson, Daniel Björkman, Helmer Andersson, Arvid Brorsson, Fabio de Sousa, Benjamin Hjertstrand, Daniel Björnquist, Hussein Ali, Dennis Collander, Alfred Ajdarevic och Isaac Boye.

►Om Axel Kjäll väljer en mer tratitionell 4-4-2-uppställning kliver i dagsläget Viktor Prodell in i laget på nyförvärvet Robin Books bekostnad. Hela resonemanget bygger också på att Agon Mehmeti lyckas nå en nivå där han håller för att kontinuerligt starta matcher i allsvenskan. Dit nådde han aldrig under hela 2019. Uppställningen ger ett intressant mittfält med Broberg och Jakel Larsson på var sin kant. I fyrbackslinjen tar Helmer Andersson Niclas Bergmarks plats i försvaret. Brage-förvärvet Benjamin Hjertrstrand utmanar här Kevin Wright som inte är en lika bra spelare när han tvingas in i en fyrbackslinje där hans defensiva brister avslöjas. Men engelsmannen är svår att peta och Jake Larsson stänger möjligheten att Wright kan ta klivet upp på mittfältet.

►Utanför laget: Robin Book, Johan Mårtensson, Johan Bertilsson, Daniel Björkman, NIclas Bergmark, Arvid Brorsson, Fabio de Sousa, Benjamin Hjertstrand, Daniel Björnquist, Hussein Ali, Dennis Collander, Alfred Ajdarevic och Isaac Boye.

►Om det blir en 4-3-3-uppställning så kliver Robin Book ut på planen igen och Viktor Prodell får sätta sig på bänken igen – om Mehmeti är klar att starta. Fyrbackslinjen är oförändrat jämfört med 4-4-2-uppställningen. Martin Broberg och Jake Larsson tar hand om ytterplatserna i tremannakedjan.

►Utanför laget: Viktor Prodell, Johan Mårtensson, Johan Bertilsson, Daniel Björkman, NIclas Bergmark, Arvid Brorsson, Fabio de Sousa, Benjamin Hjertstrand, Daniel Björnquist, Hussein Ali, Dennis Collander, Alfred Ajdarevic och Isaac Boye.

Kommentar:

Analysen gör att jag drar slutsatsen att ÖSK behöver värva en anfallare under vintern. Viktor Prodell lyckades inte visa att han är svaret på ÖSK:s anfallsproblem under hela 2019. Agon Mehmeti visade glimtvis hög kapacitet men kroppen satte stopp för insatser längre än inhopp. ÖSK kan varken sätta sitt hopp till att Mehmeti ska hålla för att spela merparten av matcherna i allsvenskan eller att Prodell ska lyfta sig till den nivå som har gjort honom till en av allsvenskans bästa målskyttar under 2000-talet.

Kravet är sålunda: Värva en etablerad anfallare.

I min genomgång tar inte nyförvärvet Benjamin Hjertstrand plats. Jag har sett honom för lite för att säga något slutgiltigt men 23-åringen är just nu en komplementspelare som har sin styrka i att han kan spela på flera positioner. Det kommer att behövas under en lång säsong.

På innermittfältet väljer jag genomgående Simon Amin framför rutinerade Johan Mårtensson som inte spelade alls efter att han skadade höften i den tredje omgången i våras. Mårtensson var långt ifrån i form under hösten och behöver en frisk vinter för att bli ett allvarligt alternativ på mitten. 17-årige Dennis Collander är kanske det största hoppet här. Om pojklandslagskaptenen håller sig frisk kommer han att utmana om en startplats inom kort.