ANDERS NILSSON: Busch utspel hotar public service: "Mello och Melodikrysset skulle förpassas till papperskorgen"

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch vill se en mindre, mer avskalad public service om det blir ett regeringsskifte nästa val. “Vi kommer absolut att verka för att renodla uppdraget”, säger hon i en intervju med Expressen. Även Moderaterna och Sverigedemokraterna har tidigare aviserat att de vill förändra Sveriges Television och Sveriges Radio. I intervjun förklarar Ebba Busch att hon vill höja förtroendet för public service. Det ska ske genom en satsning på nyheter och finkultur samtidigt som produktioner av nöjeskaraktär ska bort. SVT och SR skulle alltså mest jobba med nyheter och kultur. Program som samlar hela svenska folket som Melodifestivalen och Melodikrysset skulle förpassas till papperskorgen.

Det här är inte bara ännu ett påhopp mot statlig media i Sverige. Det är i förlängningen ett hot mot demokratin. Det som gör mig mest orolig är att det här kan bli verklighet redan om två år efter nästa riksdagsval. Det Ebba Busch inte förstår är att SVT och SR har byggt sitt starka förtroende hos allmänheten just på att kunna leverera ett brett innehåll. Kanalerna har miljontals tittare och lyssnare varje vecka just för att det breda innehållet lockar. Det innebär att fler tar del av nyheter, dokumentärer och viktiga samhällsprogram än om kanalerna bara skulle leverera nyheter. Det är precis som med alla 135 000 människor som tar del av NA:s nyheter varje dag. Vissa kanske bara är intresserade av sport men fastnar ändå för att läsa Lars Ströman på ledarsidan eller Sofia Gustafsson på kulturen. Kanske läser de den här krönikan just nu.

Om SVT och SR blir nischade med inriktning mot enbart nyheter och kultur skulle den folkliga förankringen försvinna. Publiken skulle minska drastiskt och kanalerna bara bli en liten del av den i den stora ström av kanaler som finns i alla kanalpaket på tv- och radiomarknaden idag. Medieforskare varnar också för att viljan att betala för public service skulle minska betydligt om utbudet smalnas av. “Det är inte osannolikt att public service i framtiden slutar vara en allmän angelägenhet. Risken finns att man förlorar sitt existensberättigande”, säger medieforskaren Maria Norbäck på Göteborgs universitet.

Johan Croneman, tv-krönikör i DN, har med anledning av Busch uttalande tittat på Förtroendebarometerns siffror och konstaterar att folks förtroende för de politiska partierna är katastrofalt lågt just nu. Samtidigt har stödet för SVT och SR ökat bland partiernas politiska anhängare. Ökningen är särskilt stor bland Kristdemokraternas väljare. Det kanske kan vara en tankeställare apropå begreppet folklig förankring.

Starka statliga medier med högt förtroende är bra för demokratin. Tillsammans med alla privata och lokala medier utgör man en garanti för fri och oberoende journalistik som avslöjar brister i samhället. Det har vi sett inte minst under pandemin. När människor vill ta del av trovärdiga nyheter har de vänt sig till de traditionella medierna som kraftigt ökat antalet tittare och prenumeranter.