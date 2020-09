ANDERS NILSSON: Restaurangen ligger öde i lunchrusningen: "Pandemin har skrämt iväg kunder och köpare"

På väg in i lunchrestaurangen i Lindesberg möts jag och kollegan av en helt öde lokal. Salladsbordet är imponerande. Buffén är uppdukad och det finns massor att välja på. Men matgästerna är borta. När vi ska betala kan vi inte låta bli att fråga hur det går i dessa coronatider. Svaret dröjer men efter ett tag lyfter kvinnan bakom kassaapparaten uppgivet på axlarna och säger: “Katastrof!”

Vi åker mot Örebro och jag har svårt att släppa hennes ord och uppgivenhet. Under den tid vi var på restaurangen brukar det vara lunchrusning. Mycket folk och nästan fullsatt. Nu var det bara två personer utöver oss som åt under tiden vi var där. Det beskriver på sätt och vis situationen i Sverige i september 2020. Det ger en bild av hur en samhällskris skrämt iväg kunder och köpare. Kvar finns företagare som stretar på in i det sista med hopp om att allt ska vända. Att kunderna ska komma tillbaka. Att allt ska bli som vanligt igen.

Följdverkningarna blir enorma när ett 100-tal familjers ekonomi påverkas.

Pandemin slår inte bara sönder små företag, restauranger och butiker i våra centrum och stadskärnor. Den förstör också efterfrågan för de större företagen i länet. Dagen före vårt besök i Lindesberg har ett av kommunens större företag Meritor, som tillverkar bakaxlar till lastbilar och bussar, meddelat att 107 anställda sägs upp. Ett hårt slag för en mindre kommun. Varslet motsvarar som en jämförelse att 642 personer skulle sägas upp i Örebro. Följdverkningarna blir enorma när ett 100-tal familjers ekonomi påverkas. Det drabbar i sin tur andra verksamheter och kundunderlaget för restauranger och butiker i centrum lär inte växa. I förlängningen leder det till att ännu fler företag får slå igen. Det är en tragisk utveckling.

Men det finns ljusglimtar i eländet. Meritor varslade från början 300 anställda, men efter förhandlingar slutar antalet uppsagda på 107. Efter att efterfrågan på företagets produkter störtdök i början på pandemin har produktionsprognoserna skrivits upp och nu ser det bättre ut ända till första kvartalet nästa år. Sedan råder stor osäkerhet. 107 uppsagda är ändå mycket och ett hårt slag för en kommun i Lindesbergs storlek.

I sommar har turisterna vallfärdat till Nora.

Medan vissa verksamheter går på knäna finns det andra som blomstrar under pandemin. I sommar har turisterna vallfärdat till Nora. När turistbyrån summerar så kan den räkna in 1 000 fler besökare i juli i år jämfört med juli förra året. En annan turistkommun - Askersund - har också haft fullt på gator och i hamnen. Även Örebro har haft en relativt hög beläggning på hotellen i sommar och även in i augusti. Alla är inte lika hårt drabbade men för många småföretagare är det riktigt, riktigt tufft just nu.

Ovissheten är stor för vad som händer i samhället framöver. I en serie artiklar kommer NA försöka att ge svar på några av de frågor som människor funderar över just nu med anledning av samhällskrisen. Under rubriken "Vad händer nu?" tittar vi framåt och kartlägger hur det ser ut i olika branscher och verksamheter inför hösten och vintern.

I väntan på att det ska vända.