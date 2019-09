Andra raka segern för Lindlöven – trots svag första period: "Sen börjar vi kämpa tillsammans som lag"

Det blev andra raka segern för Lindlövens IF under onsdagen. I hockeyettans andra omgång spelade man hemmapremiär, och tog emot Surahammars IF. Det blev, trots att inte spelet stämde genom hela matchen, seger med 3–0.

– Jag tycker att det känns bra, vi har fått en bra start och det ville vi verkligen få. Då får vi lite lugn och ro och kan jobba vidare på det här, säger forwarden Erik Broman till NA efter matchen.

Det blev en mållös första period i Lindehov, men i den andra perioden behövde Lindlöven bara ett par minuter på sig för att ta tag i målskyttet. 1–0 kom efter 02.05, genom Max Lalander assisterad av Lukas Henze.

I den tredje perioden utökade man sin ledning efter 01.28, då Alexander Kovalonok satte 2–0. Vid 12.37 drog man på sig matchstraff på Albin Gunnarsson efter en checking to the head.

Med bara några sekunder kvar att spela fastställde Lindlöven slutresultatet 3–0, genom André Dahlqvist.

– Första perioden var inte alls bra från vår sida, vi gör fel saker och gör inte jobbet. Sen kommer vi ut i andra och spelar bättre. Då börjar vi kämpa tillsammans som lag, och fortsätter med det i tredje. Så även om vi inte gör vår bästa match så vinner vi, och det är ett tecken på att vi gör någonting bra, säger Broman.

Som ger extra plus till målvakten Isak Mantlers insats för dagen.

– Han gör ett bra jobb. Håller nollan, gör ett par svettiga räddningar och skapar ett lugn i vårt försvarsspel, säger Broman.

Matchfakta

Lindlövens IF – Surahammars IF 3–0 (0-0, 1-0, 2-0)

Första perioden: –

Andra perioden: 1–0 (22.05) Max Lalander (Lukas Henze)

Tredje perioden: 2–0 (41.28) Alexander Kovalonok (Jesper Broeng, Lukas Henze), 3–0 (59.44) André Dahlqvist (Jesper Broeng, Alexander Kovalonok)

Skott: 40–30 (10–12, 18–10, 12–8)

Utvisningar: LIF 6x2, 5+20, SIF 6x2

Domare: Andreas Wikström

Publik: 225