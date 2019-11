Andreas och Dennis har skrivit musik ihop sedan högstadiet – debuten är en rymdresa: ”Djupt personliga upplevelser”

Artist: GravityGun (Andreas Palm och Dennis Carlsson)

Titel: Stories from Outer Space

Genre: elektronisk funk/disco/pop

Albumet släpptes med en releasefest på Örebro brygghus den 11 oktober, nu finns det tillgängligt på olika strömningstjänster som spotify, iTunes, Apple music, Youtube music.

Bandet om albumet: ”Tänk dig en härlig mix av Daft Punk och 80-tals synthpop draperat i ett skimrade discotäcke så har du en aning om hur ”Stories from Outer Space” låter. Hela skivan är dessutom inramad i en välsittande sci-fi-skrud. När vi har arbetat med det här albumet har vi hela tiden visualiserat det som en rymdresa, där vi tar del av olika äventyr och händelser i universum. Om man skrapar lite på ytan av dessa sci-fi-historier döljer det sig där djupt personliga upplevelser hämtade från våra liv.”

”Stories from outer space” är bandets debutalbum till vilket de har skrivit och spelat in all sin musik hemifrån. Robbie Wiiand (Raised Fist) hoppade in i slutspurten för att ersätta de digitala trummorna

Om bandet: Består av örebroarna Andreas Palm och Dennis Carlsson och är en elektronisk/funk-duo. De två har skrivit musik ihop sedan de var 13. Efter en estetisk gymnasieutbildning gick de båda vidare till att studera musikproduktion på Örebro universitet.

