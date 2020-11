Anfallaren låg bakom segern – när Karlslund tog viktiga poäng i kvalstriden: ”Var frustrerad”

Örebro Syrianska på en tolfte plats med 31 poäng och Karlslund på en trettonde med 29 poäng. Den där trettondeplatsen innebär kval när serien är färdigspelad.

Det var förutsättningarna inför den nästsista omgången av division 1 när båda laget desperat jagade poäng. Då föll Syrianska borta mot Sandviken medan Karlslund vann mot Team TG på hemmaplan.

– Det är skönt att få med oss en trea, det var det vi behövde. Det känns jävligt gott att vinna. Vi fick lite info innan och under matchen om Syrianska för att tända till, motivera oss lite extra. Det är bara bra men nu är det en match kvar, säger Martin Springfeldt.

En match, sista omgången som kommer vara direkt avgörande. Fördel Karlslund inför men för det röda västerlaget väntar också tuffare motstånd.

Karlslund möter Haninge borta. Laget ligger trea i tabellen och jagar kvalplats uppåt, men när Brommapojkarna vann med 7–1 under lördagen är det tio måls skillnad mellan tvåan och trean.

Syrianska å andra sidan tar emot nästjumbon Berga på hemmaplan.

– Vi har slagit Haninge förut och vet att vi kan vinna den. Berga fick ett riktigt tapp senaste, sen är det bara att hoppas att dom vill avsluta snyggt. Men vi måste fortfarande göra vårt.

Springfeldt var i allra högsta grad delaktig i lördagens seger. Först gjorde han 1–0 när han petade in en retur och sedan spelade han fram till 2–0 som blev slutresultatet.

– Jag var lite frustrerad innan. Först missar jag ett skott, eller målvakten gör väl en bra räddning och sen har jag ett läge där jag är helt fri men får till världens sämsta avslut. Jag ser att Jonis (Jonathan Lundberg) får den och att målvakten inte kommer kunna hålla bollen, det gällde bara att vara där på andra bollen och sätta dit den.

Team TG protesterade kraftigt och ville få med sig en offsideblåsning.

– Jag har inte kollat på den i efterhand. Jag försökte göra allt jag kunde för att vara på rätt sida och annars hade det varit mitt fel om jag hamnade på fel sida. Jag försökte hålla koll och det kändes som att jag var på rätt sida.

Assisten till 2–0 kom efter halvtidsvilan när Springfeldt hade tagit platsen som wingback i fembackslinjen.

– Vi orkade inte riktigt hålla pressen i hela första halvlek utan föll igenom lite, vi hade en dipp i slutet. Vi behövde spela med två lite mer sittande mittfältare och då blev det naturligt att Ibbe (Ibrahim Habib) gick in och jag klev ner.

Hur känns det att kliva ner på den positionen?

– Det var skönt, då fick jag spela fram istället. Jag trivs på båda positionerna. Det har blivit en del på slutet när vi har gått ner till fembackslinje, det blir lite mer ytor att spela på.

En match kvar, allt kommer avgöras, hur går tankarna?

– Det är såklart jävligt kul, vi har allt i egna händer och har slagit dom förut. Vi vet att vi kan göra det igen.

Matchfakta

Karlslunds IF–Team TG 2–0 (1–0)

Mål: 1–0 (42) Martin Springfeldt, 2–0 (51) Jonathan Lundberg.

Varningar, Kif: Jonathan Lundberg. TGG: Jonathan Käller, Raymond Mendy

Domare: Tom Ghorbani

Karlslunds IF

Jacob Kindberg – Ibrahim Habib, Edvin Tellgren, Helmer Andersson, Christopher Alp, Nadir Ayeva – Jonathan Lundberg (ut 64), Sebastian Loyola Nydén, Rickson Mansiamina (ut 76) – Christer Lipovac, Martin Springfeldt (ut 76).

Avbytare: Rasmus Forsell (mv-res), Filip Stankovic, Dennis Koss (in 76, Tidjani Diawara (in 64), Filip Höijer, Abdi Sabriye, Pontus Hatula (in 76).