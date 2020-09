Anfallaren med karriärens snabbaste mål – BK Forward skuggar klassiska storklubben: ”Har satt oss i en bra sits”

Domaren hade knappt hunnit blåsa igång matchen innan Adam Molin fick målfira för BK Forward. 40 sekunder tog det.

– Det var nog mitt snabbaste mål i karriären. Det är Svante Svedin som vinner bollen och slår en jättefin passning till Johan Chamoun. Han spelade in den till mig och jag fick en fot på bollen, säger Molin.

En smakstart för örebroarna som efter det förde spelet.

– Jag tycker vi gör en bra första halvlek där vi dominerar matchbilden och visar att vi är bättre. Vi hade ett skott i stolpen och en del småchanser, men vi fick inte till det sista.

BK Forward fortsatte på den inslagna vägen när andra halvlek startade, och visade att de hör hemma i toppen av tabellen.

– Vi spelar väldigt fin fotboll och radar upp flera lägen, så vi borde gjort minst ett mål. istället ställer de om och kvitterar.

Men det var örebroarnas kväll, och med en kvart kvar kunde Zakariah Epplette knoppa in segermålet vid en hörna.

I och med segern innehar Forward kvalplatsen, en poäng efter serieledande Åtvidaberg, med fyra matcher kvar.

– Det är roligt såklart. Vi har satt oss i en bra sits. Så vi får göra vårt och vinna så många matcher som möjligt, sedan får vi se hur långt det räcker.

Matchfakta:

Mål: 0–1 (1) Adam Molin, 1–1 (65) Christopher Bito, 1–2 (76) Zakariah Epplette

Startelva BK Forward: Steffen Kraus – Anton Renmark, Samuel Oki, Zakariah Epplette, Jesper Åman (ut 85) – Johan Chamoun, Marcus Kanto, Henrik Hultberg, Svante Svedin (ut 75) – Adam Molin, Anderson (ut 72)

Avbytare: Jesper Nilsson, Ludvig Karlsson, Ryan Alfred Kukoyi (in 75), Henrik Cullberg, Axel Wettéus (in 72), Mohamed Youla (in 85), Simon Gustafsson

Varningar: Sebastian Kantolic Nygårds (IFK), Jakob Jensen (IFK)

Domare: Adli Assali

Publik: 50