Anna Ågerfalk: BB-striden i Karlskoga kan föra något gott med sig

Sommaren är alltid en av de svåra tiderna för sjukvården. Samtidigt som det är självklart att våra medarbetare ska kunna ha semester, tar inte sjukdomar ledigt. Sjukvården måste alltid vara tillgänglig, alltid vara trygg och säker, alltid vara vänlig och bemötande.

Lika regelbundet som årstiderna kommer larmen om att regionerna inte kommer att klara sommarbemanningen. Men när hösten väl kommer visar det sig att det ändå har gått. Ofta är det tack vare alla ansvarskännande medarbetare som ställer upp, för sina patienter och kolleger.

Sommartiden innebär att vården delvis förändras. Det går att planera vård som inte är akut. Vi får acceptera att vårdavdelningar stängs och att vissa kliniker hanterar vården på andra sätt.

En mindre förlossningsavdelning kan inte ha tillgång till all medicinsk expertis och all teknik på samma sätt som en större.

Ett av de tydligaste exemplen på detta är BB Karlskoga. De senare åren har avdelningen varit stängd under sommaren för att åter öppna på hösten. I år blir det inte så. Ett av skälen är att säkerheten för barnen och mödrarna inte kan garanteras. Ett annat är att ekonomin och andra resurser inte räcker till. En mindre förlossningsavdelning kan inte ha tillgång till all medicinsk expertis och all teknik på samma sätt som en större.

Det blåser upp till strid om Karlskoga lasarett. Den förmodade permanenta stängningen av BB tas av många som intäkt för att lasarettet kommer att avlövas, att det är första steget på en helt annan modell för sjukhusvården i länet.

En konsultfirma skulle säkert kunna konstatera att Örebro län inte är tillräckligt stort för tre sjukhus. Kostnaderna blir för höga. Centraliseringen är självklar när vården blir allt mer specialiserad.

Hur hanterar vi till exempel bäst ett län där befolkningen kommer att bli allt äldre?

Men är det så enkelt? Är bra vård baserad bara på medicinsk och teknisk utveckling? Eller finns det skäl för att bevara, och kanske vidareutveckla, den nära vården även när det handlar om akuta vårdbehov och mera specialiserade vårdinsatser?

Hur hanterar vi till exempel bäst ett län där befolkningen kommer att bli allt äldre? Ska gamla människor resa kors och tvärs i länet, eller är det bättre med nära vård så långt möjligt?

Hur hanterar vi vården i ett samhälle där vi måste ta hänsyn till klimatet? Är det bra att låta patienter fara allt längre när vi borde minska transporterna?

Hur hanterar vi behovet av nya medarbetare inom vården? Är det enklare att rekrytera till mindre enheter, där medarbetarna blir en del av sitt vardagssamhälle och arbetet finns i närmiljön?

Region Örebro län borde för länge sedan ha startat ett arbete för att kunna planera för vårdens utveckling i hela länet, där tidsperspektivet är längre än till hösten. Men till skillnad från semestertiden, slutar inte behovet av långsiktig planering bara för att sommar går mot höst.

Karlskogaborna är värda att få reda på hur regionledningen tänker kring den långsiktiga utvecklingen av vården i länet. Lindesbergarna lika så. Varenda länsbo borde kunna ta del av de olika scenarier regionledningen arbetar med för att både kunna förstå prioriteringar, och välja partier som vill prioritera annorlunda.

Kanske blir striden om Karskoga BB det som äntligen förlöser det tankearbetet…

Anna Ågerfalk (L)

Oppositionsråd Region Örebro län