Anna från Örebro forskar om covid-19: ”Vi försöker förstå varför viruset drabbar så olika”

Anna Smed Sörensen bor sedan flera år i Stockholm, där hon är verksam som docent och forskare vid Karolinska Institutet.

Hennes forskargrupp består av immunologer, vilket innebär att de studerar immunförsvaret.

– Vi är främst inriktade på lungforskning. Vi har under flera år intresserat oss för att studera influensa via luftvägarna. Förra året kom i stället en coronapandemi. Eftersom vi hade en pågående studie där vi studerade just sådana symptom som dessa virus har gemensamt riktade vi nu fokus mot covid-19, berättar Anna.

Forskargruppens huvudfråga lyder: Hur kan samma virus göra personer så olika sjuka?

– Kan vi förstå det och hitta något som skiljer milt sjuka från svårt sjuka, så kanske man på sikt kan utveckla en behandling utifrån den skillnaden. Om vi kan skilja patienterna åt redan från början när de är milt sjuka och via provtagning ta reda på vem som kommer drabbas hårt, så vore det ytterligare ett verktyg, säger Anna.

En viktig pusselbit verkar vara hur immunförsvaret reagerar på viruset.

Anna berättar att titta på blodprover är ett praktiskt sätt att försöka förstå vad som händer i en kropp. Men hennes forskargrupp tar även prover från luftvägar och lungor.

- Att titta på blodprover gör man av förklarliga skäl. Där snurrar våra immunceller runt och ut till de olika organen. Men vi har förstått att blodprov inte ger en exakt spegelbild av vad som händer i olika organ, utan man måste ta proverna från de specifika organen.

Gruppen har utvecklat en metod att suga upp prover från luftvägarna via en tunn slang. Genom att analysera proverna går det att få information som vilka immunceller som tar sig till luftvägarna om man jämför covid-19 mot vanlig influensa.

- Vi tittar också på antikroppar för att se vilket skydd man har framöver. Är skyddet bättre eller sämre beroende på hur starkt försvar man har just i luftvägarna? Gör det skillnad på hur svårt sjuk man blir? säger Anna.

Proverna är tagna från "hela spektrat", det vill säga alltifrån personer som inte ens känt till att de varit sjuka – som anhöriga till sjuka som testats positivt – till de som har milda symptom, patienter som ligger med syrgas och även personer som avlidit. På svårt sjuka patienter som behövt intuberas har teamet också kunnat ta prover långt ner i lungorna. Proverna jämförs för att att se vad som skiljer mild och svår sjukdom.

- Vi har en stor grupp covid-patienter och ska följa deras immunförsvar över tid. Men i de här första undersökningarna vi har gjort har vi fokuserat på en typ av immuncell som kallas myeloida suppressorceller och ser att de ökar i patienter som är svårt sjuka. De har höga nivåer av dessa celler i blodet, men inte i luftvägarna - det har däremot vanliga influensapatienter.

- Vi har sett att har man höga nivåer av myeloida suppressorceller i blod tidigt i en infektion så ökar risken att bli svårt sjuk, säger Anna.

Studien publicerades nyligen i den ansedda medicinska tidskriften Journal of Clinical Investigation.

- Det är vi jätteglada för. Nu fortsätter vi följa patienterna. Vi har tagit många prover på dem både som sjuka och efter att de tillfrisknat. Vi har inkluderat 150 covid-patienter. Några har tyvärr avlidit, men nu fortsätter vi de följa de som finns kvar i livet.

Utöver covid-patienterna ingår också en grupp friska personer och en grupp som haft vanlig influensa - det var ju det som var starten innan corona slog till och bytte gruppens fokus.

Annas forskning tilldelades nyligen ett akutanslag från Hjärt-Lungfonden.

- Sådant betyder jättemycket. Jag har den lyckan att jag har fått flera olika stöd från Hjärt- lungfonden. De stöttar till exempel min sexåriga forskartjänst med lön. Det känns bra att Hjärt-Lungfonden tänker långsiktigt och förstår att forskning tar tid. Jag har också fått Prins Daniels forskningsanslag till yngre lovande forskare på sex miljoner från Hjärt-Lungfonden.

Anna påpekar att hennes forskargrupp bedriver grundforskning.

- Men vårt långsiktiga mål är att ta fram nya läkemedel, behandlingar eller strategier för att dela upp patienter utifrån hur de drabbas senare.

Fakta:

► Anna är född 1976 och uppvuxen i Örebro.

► På gymnasiet läste hon naturvetenskaplig linje på Rudbecksgymnasiet.

► Efter studenten flyttade hon till Uppsala för att studera.

► I dag arbetar hon på Karolinska Institutet, där hon är docent och forskare.