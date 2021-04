Anna-Karin Palms mor kände inte igen henne

Anna-Karin Palms mor är på väg att försvinna. Hur många år hon har kvar i livet vet de inte, men den kvinna de känt som sin mor kommer att vara borta innan hon fysiskt lämnar dem.

"Jag skriver över ditt ansikte" är en brutal och vacker skildring av hur Alzheimers sjukdom ödelägger liv. För dem som drabbas, men också för människorna omkring en älskad förälder, partner eller vän. Förloppet kan vara plågsamt utdraget eller chockartat snabbt, men utfallet går inte att ändra på.

När boken nu ges ut är modern borta. "Jag skriver över ditt ansikte" är en dotters försök att hålla kvar modern i denna värld, att skildra hennes sista tid i livet men också skriva tillbaka den kvinna som hon en gång var.

Boken inleds med några få rader som naglar fast det ögonblick som alla nära och kära fruktar:

"Du säger: Vad heter din mor igen? / Jag svarar: Det är ju du. Du är min mor. / Det är ögonblicket. Nu händer det. För första gången. / Snart försvinner du ifrån oss."

Parallellt med att skildra processen med att modern glider ifrån dem ut i dimman, minns Anna-Karin Palm en mycket levande och viljestark kvinna. Till en början är det mesta ljust, hur hon skapade ett kärleksfullt hem åt dem, hur hennes värme räckte till hela familjen och hur hon – som växte upp i Hälsingland – sent i livet ger sig ut på en klassresa för att bli läkare.

Mörkare stråk drar också in, främst hur modern med sin kreativa begåvning känner en konkurrens med författardottern. Och från andra hållet, hur moderns skönhet inte gick att mäta sig med för dottern. På väg in i dimman börjar hon också att prata om Anna-Karin Palms lockiga hår, som modern har återkommit till genom livet och som skiljer författaren från övriga i familjen. Att det finns en annan man som kan vara hennes far.

Men hur får man svar från en människa som inte kan skilja verkligheten från sin inre värld? I Anna-Karin Palms författarskap har dylika familjehemligheter varit ett tema och det är som om hon dras in i en av sina egna romaner – eller som om modern inspirerats av dem.

Människan finns kvar framför dem, men ändå är hon borta.

En fråga som löper genom texten, och som läsaren också brottas med, är den om vilka friheter en författare kan ta sig när en annan människas liv ska skildras. Har barnet ett större svängrum? Som bokens titel anspelar på så skriver Anna-Karin Palm dessa ord över den döda moderns ansikte.

För några av oss kommer närståendes död som en chock, andra av oss sörjer i förtid och provsmakar sorgens tårar långt i förväg. De som drabbas av Alzheimers sjukdom i familjen eller i den nära vänskapen tvingas in i den förtida sorgen. Människan finns kvar framför dem, men ändå är hon borta. Anna-Karin Palm skildrar detta oerhört starkt med en prosa klar som källvatten och med stor insikt om vad det är att leva.

*

LITTERATUR

Anna-Karin Palm

"Jag skriver över ditt ansikte"

(Albert Bonniers förlag)