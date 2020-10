Anna Stadling tar det lite för säkert på Makeriet: ”Under hastighetsgränsen”

RECENSION. Anna Stadling intar Makeriets lilla scen och hyllar storheterna Johnny Cash och Emmylou Harris denna afton. Bland alla ljuva covers hinner även eget material komma upp till ytan och det bjuds på en varierad kväll utan tvekan. Men ändå känns det som kvällen tuffar på irriterande lagligt under hastighetsgränsen.

Stadlings kärlek till både Cash och Emmylou hålls inte hemlig under kvällen. Oavsett om det handlar om ”Ring of Fire” eller ”Where Will I Be” finns det en djup historia som Stadling engagerat delar med sig av. Inga valda låtar från giganterna är slumpmässiga utan det finns ett syfte och bakgrund med var och varenda en.

Med ljuvt countrydarr på den utmärkta rösten leder Stadling oss på en härlig stund genom en diger låtskatt, med kompetent backning från sitt tre man starka band. Det är bra, inget snack om saken, dock känns det lite för säkert. Inga riktigt vågade chansningar i versionerna helt enkelt. Ingen tolkning är dålig, absolut inte, men inte heller särskilt... egen.

Med det sagt så finns det såklart guldklimpar under kvällen ändå. Storslagenheten är total i svärtvackra ”The Pearl” och ett dystert och öde ökenlandskap breder ut sig framför ögonen när ”(Ghost) Riders in the Sky” galopperar ut från scenen. Även de egna alstren, i synnerhet tänkvärda ”Förlåt” och avslutande pärlan ”Söndag I Parken”, lyfter live och ramar in kvällen fint. En vandring från staterna till vårt avlånga land på ungefär en timme där musiken visar att tankar, vedermödor och känslor inte känner några landsgränser.

Slutligen är det helt klart en mer än njutningsfull kväll, fylld av godbitar från musikhistorien. Men med lite mer spänning och snävare svängar hade det kunnat bli klart mycket mer.

MUSIK

Makeriet, 1 oktober

Anna Stadling

Band: Mikael Dahlén, Claes Olofsson och Fredrik Landh

Klubb: Hinken

Betyg: + + +