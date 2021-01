Annorlunda filmskådis: Örebrokatten Silla är med i nya Jönssonligan: ”Hon är ganska jordnära för att vara kändis”

Två isande blå ögon kikar nyfiket men aningen avvaktande fram över kanten på en av lägenhetens kattmöbler. Det är katten Silla som nyss vaknat ur sin eftermiddagsslummer.

Desto mer angelägen är kompisen Charles, som på ivriga kattassar kommer oss till mötes. Det där med uppmärksamhet i media kan inte vara lätt när man ska konkurrera med en filmstjärna.

För så är det. I den sprillans nya filmen om Jönssonligan finns katten Silla med bland alla kända namn; Henrik Dorsin som Charles-Ingvar "Sickan" Jönsson, Hedda Stiernstedt som Doris, David Sundin som Dynamit-Harry och Anders "Ankan" Johansson som Ragnar Vanheden. Och så Silla som katten Klockan.

– Det här med Jönssonligan kom som en liten bonus, skrattar Hanna Müntzing som är en av tvåfotingarna här hemma. Just nu den enda eftersom sambon Stefan Flodell är iväg och jobbar.

– Silla var tolv veckor när hon kom till oss, och några dagar tidigare hade hon varit iväg på filminspelning. Så den biten blev en överraskning.

Själv verkar Silla ta det hela med ro, och medan hon får vakna till bänkar vi andra oss i köket för att få ta del av hela historien. Charles vill inte höra utan lämnar sällskapet för att demonstrativt klämma in sig under hörnsoffan i vardagsrummet.

Hanna tittar efter honom och konstaterar att namnet Charles så här i efterhand var ett väldigt lyckat val.

– Vi kallade honom "Blixten" i början, men rätt snabbt blev det Charles. När man säger till honom på skarpen brukar det bli "Charles-Ingvar Jönsson!".

Och det här var innan Silla blev filmstjärna i Jönssonligan?

– Oh ja, det här var för över tre år sedan – när Charles var liten.

Charles var också anledningen till att Silla hamnade hos den djurglada familjen Müntzing/Flodell:

– Vi ville ha en kompis till Charles. Nån som han kan busa och leka med. Och så blev det Silla sommaren 2019.

Tillbaka till filminspelningen. För hur i all sin dar kom det sig att en liten kattunge från Örebro hamnade med i en svensk storfilm?

Hanna berättar:

– Det var uppfödaren som blev kontaktad och tillfrågad. Silla kommer från Sennerstams ragdolls här i stan.

Det har varit en lång väntan på filmpremiären.

– Ja, för först blev inspelningen försenad av olika anledningar och sen kom corona. I höstas skulle filmen ha haft premiär på landets biografer, men i stället blev det via streaming på C More. Så det blev tv här hemma i stället.

Satt ni bänkade alla fyra?

– Haha, ja. Och så hade vi min lillebror och hans tjej över. Men Silla var inte så jätteintresserad utan låg bredvid och sov.

Den som redan sett "Se upp för Jönssonligan" vet att katten Klockan dyker upp lite här och var under handlingens gång, men Hanna berättar att det inte är Silla som syns i alla scener:

– Nej, om Klockan varit en vuxen katt i filmen hade man inte behövt byta, men nu behövdes flera kattungar för att det skulle bli rätt. Det dröjde ju ett tag mellan första och sista inspelningen.

Men kan du se i vilka scener det är Silla?

– Nja, inte alltid – men det är ju ett och ett halvt år sen hon var iväg på inspelning och hon var väldigt liten då. Men jag vet att det är Silla där i början när Charles-Ingvar kommer ut ur fängelset. Då syns hon i närbild till och med.

Filmskådisen har piggnat till och vi återvänder in till henne där hon tjusigt sitter placerad uppe i den höga kattmöbeln. Hon nosar nyfiket på såväl kameror som reporterblock, men Hanna avslöjar att Silla har helt andra favoritföremål när det kommer till dofter:

– Hon älskar att sniffa på folks fötter! Och så gillar hon mat.

Så hon har inte gått och blivit diva på kuppen?

– Haha, nej. Hon är ganska jordnära för att vara kändis.

Framtiden då? Några fler filmanbud på gång?

– Nej, inga. I framtiden får det nog bli ett hus på landet i stället för oss allihop. Det är planen.

Avslutningsvis kan konstateras att Silla inte är den första lokala kattkändisen i familjen. Hemma hos Hannas mamma Helena Müntzing i Tjugesta bor nämligen katten Agnes som av NA-läsarna röstades fram till "Årets lussekatt 2020".

Om Silla:

►Ålder: 1 ½ år.

►Hör hemma: I Örebro.

►Familj: Matte Hanna Müntzing, husse Stefan Flodell plus kattbonusbrorsan Charles, 3 ½ år.

► Aktuell: I nya filmen "Se upp för Jönssonligan".