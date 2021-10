Ännu en Örebroforward skadad – Erikssons ärliga svar: ”Blir för mycket slitage på laget”

En match med flera olika ansikten, konstaterade Niklas Eriksson efter att Örebro besegrat Oskarshamn, 5–4 efter straffar. 0–0 efter första, trots stort spelövertag och dominans i skottstatistiken, 16–09.

– Kontrollerat men ändå inte riktigt godkänt i första. Jag hade önskat mer tryck mot kassen med spelövertaget vi har, säger Eriksson.

Från målsnålt till målfest i andra perioden när Oskarshamn gick upp både 2–0 och 3–1 i ett läge där inte mycket stämde för hemmalaget.

– Men från 1–3 blri det som att vi inte oroar oss så mycket utan vi kör. Därifrån tycker jag att vi vrider tillbaka matchen till vår fördel, säger Eriksson.

Elias Ekström bjöds på ett friläge fram till 2–3-reduceringen.

Vändningen fullbordades i tredje, Petr Zamorsky och Nick Ebert målskyttar, innan Oskarshamn kvitterade med bara 26 sekunder kvar, Kim Rosdahl.

Det krävdes straffar för att skilja lagen åt och där avgjorde Rodrigo Abols, samtidigt som Jhonas Enroth räddade alla straffar han fick mot sig.

– På något sätt starkt att vrida tillbaka från 1–3-underläge. Sedan tycker jag Oskarshamn var ruggigt bra i powerplay. Många giftiga spelare som vågar göra saker och passar över centrallinjen. Jag tycker vi får vara nöjda med två poäng så som matchen såg ut, säger Eriksson.

Men även Örebro fick utdelning i powerplay, till slut, där Ebert 4–3-puck kom med en man mer på banan.

– Framför allt när Elias Ekström är inne så händer det grejer. Han sätter fart på pucken och sätter upp spelare hela tiden. Det är det vi behöver, någon som slår de avgörande passningarna och kan spela bort en spealre så vi får öppningarna. Det tycker jag att han gör hela tiden.

Vad säger du om Ekströms utveckling?

– Det är sådana spelare som är tacksamma att ha som tränare för honom behöver man inte säga vad han ska göra på isen. För han vet det själv. Han är bra på att spela hockey, det är tacksamt med sådana spelare.

En hel del omkastningar i formationerna efter att Robert Leino tvingats kliva av skadad i andra perioden.

– Ja, vi gick ner på ganska mycket folk på grund av skador, inte på grund av att vi försöker toppa laget på något sätt. Det blev så naturligt och det tror jag var ganska bra i dag. Vi spelade på tre kedjor andra halvan av matchen och då blev det mer tryck i grejerna.

Har du någon rapport om Leino?

– Nej, inte direkt. Han försökte komma tillbaka men hade för ont. Vi får se i morgon (läs: i dag) vad de säger.

Örebro har skadeproblem på forwardssidan, sedan tidigare saknas Juuso Puustinen och Miikka Salomäki.

– Jag skulle ljuga om jag sa att det är en positiv situation. Det är tufft när det är tätt med matcher, givetvis. Det är inte bara att plocka upp juniorer, några har gjort det bra men när det blir för många så blir det tufft. Vi behöver få tillbaka folk och vi hoppas att Salomäki ska spela här i veckan.

Behöver ni ha in något ytterligare på forwardssidan?

– Jag tror man måste ha is i magen. Att bara ta in någon för att vi har skador funkar inte heller. Då får några andra dra större lass. Det gjorde de i dag. Det kan vara bra i enstaka matcher men över tid blir det för mycket slitage på laget. Det är möjligt att vi behöver ha in spelare över tid, det tror jag faktiskt. Men här och nu tycker jag vi måste ha lugn.