Ännu ett fall av halskedje-ryckning – man rånades i trapphus

Polisen fick in ärendet klockan 12 på fredagen. En man ringde 112 och uppgav att han blivit överfallen i trapphuset av en ung man som slitit loss halskedjan som han bar runt halsen.

Efter rånet sprang mannen från platsen i riktning mot Karolinska skolan.

Polispatrull som larmades till platsen har rapporterat in att mannen som rånades fick sår på halsen och en kraftig bula i bakhuvudet. Flera patruller söker efter gärningsmannen.

Rånet är ett av flera i sitt slag som polisen fått in under de senaste veckorna. Under de senaste två veckorna har polisen fått in ett tiotal liknande ärenden där personer fått sin halskedja ryckt från halsen.