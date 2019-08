Ännu fler akter släppta – se vilka som uppträder under Live at Heart

Nu är det ungefär en månad kvar till den fyra dagar långa festivalen, och uppställningen för årets musikframträdanden börjar bli komplett. Det är sedan tidigare känt att artister som Kristofer Åström, Örebrobandet Lolita Pop och The Magnettes ska medverka.

Nya akter

En nytt tillskott bland de presenterade akterna är det italienska bandet JoyCut, som gör sin första spelning i Sverige. Musiken beskrivs av festivalarrangörerna som "filmisk och instrumental". Ny på repertoaren är även artisten ShaoDow, som utöver sitt serietidnings alter-ego även är känd för att blanda rap med kung-fu på scenen.

Det står även klart att det lokala bandet David Södergrens Hot Five (DSH5) återigen ska möta Örebro-publiken. De återförenades under Live at Heart-festivalen 2015, då de uppträdde tillsammans för första gången på 20 år.