Anrik manskör inför första advent:”Vi har sjungit i 112 år utan avbrott”

- Vi har sjungit i 112 år utan avbrott men har förstås bytt ut dirigent och medlemmar, säger ordförande Ove Johansson med ett skratt.

Under cirka 25 år var konserterna i Folkets hus med i stort sett samma upplägg.

- Det är vi och en mindre orkester. I år är det Per Björck på piano. Sedan delar vi ut ett stipendium till en person som också blir gästartist, berättar Ove.

- En yngre lovande musikant, sångare eller instrumentalist, fyller dirigenten Håkan Persson i.

Adventsprogrammet innehåller kända traditionella julsånger uppblandade med lite sakralt från kyrkans julmusik och lite mer modernt och Jan Åström, som är en av de 34 medlemmarna, är konferencier, förklarar Håkan.

"There will be peace in the valley" med Kenneth Andersson som solist är blir exempel på lite modernare tongångar liksom en tolkning av Scorpionslåten "Ave Maria no morro".

Så det blir sång på spansk-portugisiska avslöjar Ove.

Det ingår också ett luciatåg i föreställningen nämner han lite hemlighetsfullt.

- Och vi har ett samarbete med Lions som står och skramlar med bössor, säger Ove och uppmanar förstås publiken att ta med något att stoppa i bössorna.

Konserten är söndag den 1 december klockan 17 i stora salen, Sjöängen och den avslutas med "Oh helga natt" med dirigenten Håkan Persson som solist.

Nästa gång manskörens medlemmar sjunger på Sjöängen blir den 4 maj då de är gästartister i "Mama Mia hits". Och nästa år sjungs Valborg in traditionsenligt vid Skyllbergsvallen, Askersunds hembygdsgård och i Åmmeberg.