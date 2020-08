Anställd varnas efter olovligt besök på jobbet

Det var när den anställde jobbade natt som en person som inte arbetar på gruppbostaden släpptes in.

"Utomstående får inte komma in på boendet nattetid och under pågående coronapandemi får inga besökare komma till boendet överhuvudtaget", skriver personalavdelningen i sin varning och hänvisar till det anställningsavtal som personen har skrivit under.

Av brevet framgår att den obehöriga personen har varit inne i lokaler där sekretessbelagt material om brukarna finns vilket ses som extra allvarligt eftersom utomstående inte ska kunna ta del av uppgifter om de boende.

När händelsen inträffade framgår inte, men varningen skickades ut i början av juli.

"Vi vill också erinra dig om att upprepade dylika handlingar eller ytterligare brott mot anställningsavtalet kan leda till en uppsägning eller avsked från vår sida", avslutas den skriftliga varningen.