Antidemokratisk rörelse får Martin Luther Kingpris

Extinction Rebellion (XR) har av bland annat Svenska kyrkan tilldelats 2020 års Martin Luther King-pris. XR beskrivs av priskommittén som ”en global klimatrörelse som med ickevåldsmetoder visar på den brådskande nöden att lyssna på forskningen” och ”som redan engagerat såväl unga som gamla för klimatet genom en mångfald av ickevåldsmetoder”. XR sägs hänvisa ”till allmänt vedertagna forskningsresultat som enhälligt visar på hur vi måste ställa om vårt samhälle för att kunna rädda vår planet”.

XR framstår i mina ögon som en klart antidemokratisk och elitistisk rörelse. Dels utifrån sitt saboterande av ett KF-möte här i Örebro i höstas, dels utifrån sina krav på att det ska tillsättas ”klimatråd” som ska vägleda de politiska församlingarna till ”rätt” beslut. XR:s (och därmed priskommitténs) föreställningar om ”allmänt vedertagna forskningsresultat” är även det symtomatiskt för det totalitära draget hos ”rörelsen”. Det är bara i totalitära samhällen som det råder vetenskaplig konsensus (och att Sverige är på väg åt det totalitära hållet framstår som alltmer uppenbart för var dag som går).

Genom att utse XR:s svenska gren till pristagare väljer också priskommittén att blunda för den antisemitism och den vandalism som är kännetecknande för ”rörelsens” brittiska gren. Jag är glad att jag lämnat Svenska kyrkan. Och, för att knyta an till en aktuell bok, ”In The Green Reich, We Are All Jews”.

”S-man”

Örebro