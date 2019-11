Anton från Laxå hittade sitt band i Stockholm – ”En klassisk break-up-låt”

Band: Edora

Titel: Wish you could stay

Genre: Pop/jazz

Den 7 november släppte bandet Edora singeln ”Wish you could stay på strömningstjänster som Spotify, iTunes och SoundCloud.

Om låten: I början av 2019 släppte Edora sin debut EP med låtar som Solution och Run away. De har under våren och sommaren spelats på P4-Örebro. Nu släpper de en ny singel, ”Wish you could stay” med ett sound som de aldrig tidigare har provat.

”Denna gången har vi blandat en udda kombination av uptempo jazz med en något modernare atmosfär. Låten handlar om att fylla känslan av tomhet och ensamhet. Det vinklas som en klassisk break-up-låt, där du vet att den andra personen inte är bra för dig, men här känns tomheten och pirret på samma gång.”

Om bandet: Anton Persson i bandet Edora är uppväxt i Laxå, han har studerat musik på Rytmus musikergymnasium i Örebro. När han var 21 år gammal flyttade han till Stockholm där han fortsatte att studera musik. Där träffade han de andra två bandmedlemmarna, Elin Rehnholm och Hannes Andersson, och tillsammans startade de popgruppen Edora.

