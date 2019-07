Anton Swärdhagen: Min inre emo finns alltid kvar – ”Jag kände igen mig i det upproriska sökandet”

Min kompis Ludde ringde mig en dag och sade åt mig att kolla på Sen Kväll Med Luuk där svenska bandet Broder Daniel skulle uppträda. Bänkad framför tv:n såg jag det första framträdandet av deras nya låt "Shoreline". Med en tom blick och plaststjärna på kinden ropade sångaren Henrik Berggren "I'm not the boy that I used to be".

Känslosamma texter om längtan och olycklig kärlek

Jag var 13 år och visste inte vad emo var, men jag visste att det här var något helt annat än den musik jag tidigare hade hört. Låten talade om en längtan efter något mer än den ständiga vardagen och en grå stad som suger livslusten ur en. Bandets texter bejakade känslor av ensamhet och hopplöshet. Inget annat band jag kände till sjöng om att känna sig malplacerad i en värld som verkade vara gjord för någon annan.

Jag tror att de flesta kan känna igen sig i att som tonåring inte passa in. Psykologen Per Johnsson konstaterar att unga har svårt att sätta ord på sina känslor. Kanske är det därför det kändes så befriande när någon annan lyckades göra det i precis rätt tidpunkt.

Under uppväxten fastnade jag för allt möjligt som rymdes inom den oklara etiketten indierock. Amerikanska band som My Chemical Romance, The Killers och Panic! At The Disco väjde inte för känslosamma texter om längtan och olycklig kärlek. "Dreams aren't what they used to be" sjunger Brandon Flowers från The Killers medan jag sitter i mitt pojkrum och skriver citatet i svart bläck på armen. Green Days ambitiösa temaskiva American Idiot kom när jag var 16 år. Med en ungdomlig ilska sjunger sångaren Billie Joe Armstrong om bristen på framtidstro hos många unga amerikaner. Som tvivlande tonåring i en småstad kände jag igen mig i det upproriska sökandet hos antihjälten Jesus of Suburbia. Det är ett sökande efter en framtid även för min generation.

Men all musik om vuxna som inte förstår en är väl inte automatiskt emo? Bandet Green Day kanske inte heller är så värst emo? Räknades jag ens som emo, jag som aldrig färgade håret rött eller piercade tungan?

Oavsett vad som räknas som emo och inte är det tydligt att den svenska emo-scenen inte haft särskilt många inhemska företrädare. Men den starkaste lysande stjärnan på vår egen lilla emo-himmel kan inte vara någon annan än Broder Daniel. Bandets stjärnbeprydda fans grät och drömde till den råa musiken och hittade genom den ett sätt att vara outsiders tillsammans.

När jag åker till Way Out West för bandets sista spelning 2008 inser jag först på plats hur mycket de har betytt för min generation. Vi som klädde oss i svarta Cheap monday-jeans, Converse-skor och kammade luggen åt sidan. Vi som hade genomskådat att saker inte var som de brukade vara. Tillsammans med resten av de numera vuxna kajal-kidsen tar jag ett gråtande avsked av gruppen som på många sätt var svensk emo.

Nu i efterhand misstänker jag att emo, precis som allt som var viktigt för ens tonåringsjag, aldrig helt lämnar en. Även om vissa låtar och minnen från den tiden kan vara jobbiga att kännas vid finns det alltid plats i hjärtat för det som kändes så starkt just då.