Använd makten till att förändra Svenska kyrkan, Ewa-Leena Johansson!

Ewa-Leena Johansson är medlem i den medlemsstyrda föreningen Svenska kyrkan trots att hon inte delar den grundläggande förutsättningen för en religiös gemenskap. Det vill säga den tolkning av den religion organisationen säger sig företräda. Ewa-Leena försöker i sin krönika i NA 26 oktober inte alls dölja att hon är medlem för att komma i åtnjutande av den makt som Svenska kyrkan har i form av tillgångar i form av pengar, markägande och inflytande på opinionen. Nej, tvärtom. Att gå ur organisationen bara för att man inte delar den grundläggande religiösa tolkningen är, enligt Ewa-Leena Johansson ”kortsiktigt”, man säger ju då nej till en massa makt. I krönikan beskriver Ewa-Leena Johansson hur hon vill använda denna makt och påverka hur den medlemsstyrda organisationens verksamhet ska se ut och vad organisationen ska tycka i olika frågor. Hon påstår att Svenska kyrkan vilar på humanistiska principer. Menar hon då den gamla traditionen att de som tagit sitt liv så allvarligt brutit mot Guds vilja ett de inte kunde begravas på kyrkogården tillsammans med familj och släkt? Eller menar hon kyrkans långa kamp för att behålla ståndssamhället?

Kan det vara så att Svenska kyrkan vill göra det krångligt att avsluta sitt medlemskap.

Men låt oss inte diskutera vad kristendomen byggt på för principer över tid och rum. Ewa-Leena Johansson säger ju själv att hon är medlem för maktens skull. Vi sekulära humanister vill därför passa på att komma med några förslag på vad hon kan använda sin makt i Svenska kyrkan till.

För det första, varför inte använda sin makt till att reformera de osympatiska reglerna för medlemskap. Många i Svenska kyrkan blev inte medlemmar på grund av ett eget ställningstagande. De har inte ansökt om medlemskap genom att skriva under någon ansökan. De blev istället medlemmar som barn när deras föräldrar döpte dem. Många av dessa har bekräftat sitt medlemskap när de konfirmerade sig. Men även för de som inte konfirmerat sig börjar medlemsavgiften, som ofta är flera tusen kronor per år, utan att kyrkan frågar om lov. Men när någon vill avsluta sitt medlemskap så kräver Svenska kyrkan en fysisk namnteckning. Inte ens BankID duger. Kan det vara så att Svenska kyrkan vill göra det krångligt att avsluta sitt medlemskap. Det går inte att undvika att se likheter med oseriösa företag som lurar in människor i avtal som de inte vet att det sagt ja till och som är nästan omöjliga att avsluta. Vi hoppas att Ewa-Leena Johansson kan jobba för en förändring.

En skatt som kallas begravningsavgift tas ut av staten och skickas till Svenska kyrkan som betalning för denna tjänst.

För det andra kan Ewa-Leena jobba för att demokratisera begravningsväsendet. I dag sköter Svenska kyrkan i nästan alla kommuner begravningsplatser utan religiösa symboler och tillhandahåller religiöst neutrala lokaler för begravningar på uppdrag av staten. En skatt som kallas begravningsavgift tas ut av staten och skickas till Svenska kyrkan som betalning för denna tjänst. Begravningsverksamheten är därmed privatiserad, vilket innebär att endast de som är medlemmar i Svenska kyrkan får bestämma över den begravningsverksamhet som är till för alla oavsett tro och religion.

En tredje sak som Ewa-Leena Johansson kan jobba för är att se till att det är myndigheter och inte organisationer som står för den myndighetsutövning som vigselrätten innebär. En sådan förändring skulle innebära att vi slipper representanter för medlemsstyrda organisationer som inte vill följa våra lagar och till exempel viga samkönade par.

Vi sekulära humanister ser fram emot att Ewa-Leena och ni andra som är medlemmar i organisationen Svenska kyrkan använder er makt till att se till att Svenska kyrkan står upp för allas lika värde istället för att värna sina privilegier.

Fredrik Idevall, Tore Mellberg, Anders Nordquist

och Anders Hesselbom

styrelseledamöter i Humanisterna Örebro