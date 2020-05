Är du nästa Örebrotalang?

När lokalerna och de fysiska scenerna håller stängt i skuggan av coronaviruset flyttar kulturen ut på de digitala scenerna. Därför arrangerar vi under våren Talangen live 2020.

– Det är viktigt att alla lokala band får chansen att anmäla sig, men det tar tid att nå alla. Därför förlänger vi anmälningsperioden, säger Anders Nilsson, chefredaktör NA.

Vinsterna är en spelning på Live at heart, en livestreamad konsert på See us live samt att få vara förband på någon av höstens Örebrokonserter.

Därför eftersöker vi nu era bidrag, skicka in en mobilfilm på dig eller på ditt band till talangen [email protected] senast den 24 maj.