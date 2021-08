Är festen över för Örebro?: ”Allt fler flyttar till mindre kommuner i länet”

Är Örebros stora tillväxtresa över? Har vi anledning att vara oroliga? Frågorna är inte helt obefogade då kommunen inte bara tappar invånare. Den har också förlorat platsen som Sveriges sjätte största stad. Den där prestigemarkören som är så viktig för att locka nya invånare och företag. Nu är rivalen Västerås sexa i Sverige. Igen.

Örebro och dess utveckling har varit en framgångssaga i många år. Varje gång Statistiska centralbyrån, SCB, presenterat nya siffror har Örebro legat i topp. Till och med ökat mer procentuellt än vad Stockholm gjort vissa år. Den senaste tioårsperioden har Örebro ökat med nästan ofattbara 22 000 personer. Som en jämförelse är det lika många människor som bor i hela Kumla kommun. För några år sedan skrev jag en krönika om att Örebro ökade motsvarande en och en halv busslast människor varje vecka. Men nu är den trenden bruten. För första gången på mycket länge ökar inte Örebro längre. Istället minskade befolkningen med 211 personer under första halvåret i år. Det är egentligen ingen överraskning då ökningen bromsade in betydligt redan under 2020 och var den lägsta sedan 2002.

Det här kan vara en försmak av en effekt av pandemin.

När jag borrar ner mig i siffrorna så kan jag konstatera att det inte är något fel på barnafödandet. Det föds fler än antalet som dör i Örebro. Det är till och med ett ganska kraftigt födelseöverskott. Problemet är istället att fler flyttar från Örebro jämfört med det antal som flyttar in till kommunen. Det är till exempel betydligt fler som flyttar från Örebro till andra kommuner i länet än tvärtom vilket är ett intressant trendbrott. Tråkigt för Örebro men glädjande för Askersund, Hallsberg, Karlskoga, Kumla, Lekeberg och Nora som alla redovisar rejäla ökningar det första halvåret.

Det här kan vara en försmak av en effekt av pandemin. Experter har talat om att det kommer ske en förflyttning från storstad till mindre tätorter och landsbygd. Med molntjänster och videomöten kan många sköta sina jobb hemifrån och kanske långt från arbetsplatserna i storstäderna. Till exempel SCB planerar sitt nya kontor i Örebro med färre arbetsplatser och tänker att en hel del personal ska jobba hemifrån i fortsättningen. Många företag väljer att göra samma sak. Därför tror många experter på en större omflyttning i Sverige de närmaste åren. Behöver du inte jobba i storstan kan du bo billigare i mindre kommuner men ändå ha jobbet kvar. En indikation på det är att det var betydligt fler som flyttade från Stockholm förra året jämfört med dem som flyttade till huvudstaden. En trend som fortsatt första halvåret i år.

Håller prognosen är nog sjätteplatsen erövrad igen.

En annan orsak som nämns i samband med att Örebro tappar invånare är att studenterna inte skrivit sig i kommunen i lika stor utsträckning under det gångna året på grund av distansstudier. En tredje orsak är en minskad invandring. Det är också en pandemieffekt då rörligheten mellan länder minskat.

Ska vi vara oroliga över Örebros utveckling? Nej, knappast. Det kommer ändra sig även om kommunen utåt sett fått sig en törn med förlorad sjätteplats och minskad befolkning. I Örebro kommuns prognos för 2030 kommer staden ha en befolkning på 177 600 invånare. Håller prognosen är nog sjätteplatsen erövrad. Igen.