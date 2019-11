Är Örebro Europas kulturhuvudstad 2029? ”Frågan är om den politiska viljan finns”

Kultur- och nöjeslivet blomstrar i Örebro. Det har nog aldrig funnits ett så stort utbud av konserter, utställningar och olika evenemang som det gör just nu. Samtidigt som de stora kulturarrangemangen utvecklas så växer det fram en bred flora av mindre event som håller på att göra Örebro till något alldeles extra. Är det som sker nu möjligen grunden för en nominering till Europas kulturhuvudstad 2029?

I veckan bjöd NA in företrädare för kulturen i länet till en galakväll i Hjalmar Bergmanteaterns café. Nära 100 författare, konstnärer, skådespelare, musiker, entreprenörer och kulturarbetare fanns på plats för att vara med när NA:s kulturpristagare fick ta emot prischeckar, blommor och hyllningar. Landshövding Maria Larsson var en av många talare och passade på att lansera Örebro som en kandidat till att bli kulturhuvudstad i Europa nästa gång det är Sveriges tur, tio år bort – 2029. Det kan låta pretentiöst att sikta så högt men det är inte på något vis omöjligt.

Jag ska ge några skäl till varför detta kan bli verklighet. Örebro har Open Art – en internationell konstbiennal för samtidskonst som redan lockar massor av besökare till Örebro. Den ena av NA:s kulturpristagare i år - Live at Heart- är Skandinaviens största showcasefestival där band från hela världen får visa upp sig under fyra höstdagar. Festivalen rymmer också film och ett entreprenörspår. Årets andra pristagare, musikfestivalen Folk at Heart, bygger på samma idé men här är småskaligheten styrkan – att ockupera ett hotell en hel helg och låta hotellrummen bli scenerna fyllda med folkmusiker från hela världen.

Ett spektakulärt kulturkvarter som skulle kunna bli navet i ett kulturhuvudstadsår.

Örebro har också internationellt kända Svenska Kammarorkestern som bland annat bidrar till en av Sveriges största klassiska utomhuskonserter varje år – Önskekonserten i stadsparken. Ser vi lite utanför kommungränsen så hittar vi stora kulturmagneter som Opera på skäret och Konst på hög. Vid sidan om de stora finns alla små – spännande konstnärskollektiv och gallerier, allt fler musikklubbar med många lovande lokala artister och mindre teatersällskap vid sidan om länsteatern.

Dessutom satsar kommunen många hundra miljoner i ett spektakulärt kulturkvarter som skulle kunna bli navet i ett kulturhuvudstadsår. Två städer har varit kulturhuvudstäder i Sverige. Stockholm 1998 och Umeå 2014. I Stockholm ökade antalet besökare till staden med elva procent. Umeå fick 80 miljoner kronor i statligt stöd. Det är EU som står bakom utnämningen. Numera utser en jury två eller tre städer till kulturhuvudstäder varje år i lika många länder.

Örebro har absolut förutsättningar att få stå i Europas strålkastarljus under ett helt år.

Att kulturen befinner sig i stark utveckling i Örebro visar inte minst en galakväll där de flesta kulturformer finns representerade. Av alla samtal jag deltog i så blev det tydligt hur många intressanta projekt det finns lite varstans. Idéer som håller på att bli verklighet och som i de flesta fall kan upplevas av allmänheten inom en snar framtid.

Örebro har absolut förutsättningar att få stå i Europas strålkastarljus under ett helt år. Frågan är om den politiska viljan finns?